Spese asseverazioni e visto di conformità: cosa è detraibile per il Bonus Facciate

Ancora pochi giorni e poi finalmente sarà messo a punto il testo definitivo della legge di Bilancio e sarà possibile conoscere sia le sorti del Superbonus sia le regole definitive per la cessione del credito per le altre detrazioni, a partire dal Bonus facciate.

Quello che è certo comunque è che il governo non tornerà indietro sulla necessità di avere l’asseverazione delle spese e il visto di conformità per poter effettuare l’opzione. A questo proposito un utente ci chiede nei commenti ad un articolo: “Bonus facciate 90%: viste le ultime direttive del Governo in merito all’asseverazione dei costi da parte di un perito, a quanto ammonta la sua parcella, il costo dell’asseverazione e se questi costi sono anch’essi detraibili al 90% come i lavori?”

Una domanda questa alla quali si può rispondere alla luce delle regole attuali.

Le spese asseverazioni sono detraibili

Per quel che riguarda la possibilità di far rientrare nella pratica i costi dell’asseverazione, infatti, non ci sono dubbi in quanto l’Agenzia delle entrate ha sempre riconosciuto la possibilità di detrarre le spese accessorie e strettamente collegate all’intervento realizzato, come indicato già con la Circolare 57/E del 24 febbraio 1998. Tra le voci detraibili, oltre quelle per i beni e la manodopera, qui sono elencate:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

Quanto poi alle modalità di calcolo per le spese professionali, dal momento che per l’asseverazione il decreto antifrode richiama le norme sul Superbonus, le spese devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM del ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

In particolare debbono rientrare in questa soglia, ed essere perciò calcolate con le regole previste dal DM, le prestazioni professionali:

connesse alla realizzazione degli interventi;

per la redazione dell’attestato di prestazione energetica;

per l’asseverazione.

Le spese visto di conformità NON sono detraibili

Non rientrano invece tra le spese detraibili, almeno al momento, quelle per il Visto di conformità. Questa voce, infatti, è stata ammessa tra quelle detraibili ai fini del Superbonus su espressa indicazione della legge (comma 15, art. 119 decreto Rilancio).

Non è invece indicato nulla di simile per la cessione dei bonus edilizi “ordinari”, per cui salvo chiarimenti delle entrate, il Visto resta a carico.

