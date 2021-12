Impianti: TOP 3 libri più venduti

Con gli edifici sempre più tecnologici, il ruolo dell’impiantistica diventa cruciale in edilizia e per stare al passo con le novità è indispensabile aggiornarsi. Per questo abbiamo raccolto una selezione di volumi dedicati agli impianti, che non può mancare nella libreria di un professionista tecnico specializzato che opera in campo edile.

Difficile scegliere quali segnalare tra tutti quelli presenti sullo Shop Maggioli Editore, perciò in Redazione abbiamo selezionato una TOP 3 con i volumi più venduti in materia di impianti.

Si tratta di volumi a cura di esperti che raccolgono indicazioni, casi studio e “best practices” da considerare in fase di progettazione e in cantiere, frutto di studio ed esperienze sul campo.

Ecco la lista, con evidenza degli aspetti TOP che qualificano ciascun libro e che lo rendono imperdibile.

di Paolo Savoia

Aspetti TOP → Calcolo termotecnico, corretto dimensionamento degli impianti termici, suggerimenti ottimizzazione dei consumi, impianti di ventilazione meccanica, analisi sui sistemi radianti, dati di rilevamento consumi di progetti realizzati commentati.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Al suo interno sono raccolti tre progetti di fabbricati residenziali progettati, realizzati e certificati secondo protocolli di efficienza energetica volontaria.

di Fulvio Re Cecconi, Matteo Fiori

Aspetti TOP → Per ciascuna tipologia di impianto sono forniti i calcoli, i dimensionamenti, i materiali, gli allacciamenti e i collaudi e vengono illustrati in modo chiaro e semplice, con molti esempi di calcolo, i termini della regola dell’arte per la progettazione degli impianti. Disponibili i fogli di calcolo, predisposti dagli Autori, pronti all’uso per supportare il progettista nei processi di dimensionamento delle reti di adduzione e delle reti di scarico delle acque meteoriche.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Un vero e proprio manuale di calcolo con un capitolo dedicato all’illustrazione dei simboli grafici più adottati nei disegni di progetto e di as built (come l’impianto è stato realizzato).

di Livio de Santoli, Francesco Mancini

Aspetti TOP → Schede operative di calcolo ed esempi di impianti in ambienti differenti. Il Manuale fornisce, inoltre, indicazioni sui controlli da effettuare nella gestione e manutenzione degli impianti.

Perché averlo nella libreria dello studio? → Una guida alla progettazione impiantistica con: concetti teorici, criteri progettuali, disposizioni normative e indicazioni pratiche sui calcoli.

Hai in mente altri libri da suggerirci e che vorresti vedere in classifica? Scrivici alla mail ediltecnico@maggioli.it

Foto:iStock.com/filmfoto