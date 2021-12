Come abbiamo visto, il decreto 157 del 12 novembre scorso, cosiddetto decreto Antifrode, confluito come emendamento nella legge di Bilancio ma ovviamente tutt’ora vigente, ha introdotto una significativa stretta sulle operazioni di cessione del credito per i bonus edilizi.

L’esperta Antonella Donati – giornalista professionista e autrice di numerosi volumi su tematiche fiscali e contributive, con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio – ha preparato una preziosa raccolta di materiale operativo e documentazione specifica per supportare le attività dei tecnici in questo momento delicato.

L’obiettivo della raccolta è far comprendere nel dettaglio cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore. In Bonus casa e Regole anti frode, la modulistica per le Asseverazioni dei Lavori (si tratta di un pacchetto scaricabile in formato zip, con modulistica editabile e personalizzabile), il professionista troverà:

i moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni);

un ebook di spiegazione delle novità dal titolo Bonus Casa e Regole Antifrode a cura di Antonella Donati;

una raccolta normativa ragionata e commentata;

la tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore;

una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un'analisi dettagliata delle regole anti frode.

