Linee guida monitoraggio ponti e viadotti: nuovo aggiornamento

Durante la Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di decreto che prevede un aggiornamento delle Linee Guida, emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la classificazione, la gestione del rischio e il monitoraggio di ponti, viadotti e cavalcavia lungo le strade statali e autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari e le estende alle strade gestite da Regioni, Province e Comuni.

L’obiettivo del nuovo aggiornamento è quello di estendere a tutta la rete nazionale le Linee Guida al fine di garantire omogeneità nella classificazione dei rischi.

Si tratta di un decreto che, oltre a fissare i termini per effettuare le attività di verifica, prevede la possibilità per Regioni, Province e Comuni, che spesso non hanno in organico personale tecnico e professionisti per effettuare le nuove attività di controllo e analisi dei rischi, di avviare programmi di formazione per gli operatori del settore.

Va anche precisato che non è l’unico schema di decreto che ha ottenuto l’ok in Conferenza Unificata. Il Ministro Giovannini ha dichiarato: “Con le intese raggiunte oggi, il Mims ha quasi completato la ripartizione delle risorse del Pnrr e del Piano complementare di propria competenza. Un risultato ottenuto in tempi molto brevi grazie all’efficace collaborazione delle Regioni e degli Enti territoriali. A metà dicembre contiamo di chiudere l’operazione di allocazione dei fondi. Parallelamente, siamo impegnati a supportare gli enti attuatori nella realizzazione dei progetti. A tale scopo abbiamo creato la Pnrr Academy per formare il personale delle stazioni appaltanti e abbiamo attivato, insieme a Sogei, un innovativo sistema di monitoraggio per seguire l’intero iter degli atti amministrativi di competenza dei soggetti attuatori, così da anticipare e risolvere rapidamente eventuali criticità”.

Con il parere favorevole sullo schema di decreto relativo alle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti, si realizza una delle riforme di competenza del MIMS previste dal PNRR per la fine del 2021 (Missione 3, Componente 1 -M3C1-2.1).

Nell’Assemblea Generale del 17 aprile 2020 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

L’aspetto forse più innovativo, o comunque inusuale per una norma tecnica per come siamo abituati a conoscerle, è l’approccio multilivello subito esplicitato e ben riassunto nella prima figura delle linee guida > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Il tema è stato ampliamente approfondito, in una serie di articoli pubblicati su EdilTecnico e a cura dell’Ing. Alessandro Grazzini.

Qui ci sono tutti gli articoli dedicati a ciascun livello:

