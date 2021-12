Codice Prevenzione Incendi: pubblicato il decreto con le modifiche all’Allegato 1

È nella Gazzetta Ufficiale, n.287 del 2 dicembre 2021, il decreto 24 novembre 2021 che contiene le modifiche all’Allegato 1 del Codice di Prevenzione Incendi (decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015).

Il nuovo decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.

Un provvedimento che si compone di soli due articoli, oltre all’Allegato 1, contenente per l’appunto “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015”.

Cosa cambia per le attività già progettate?

Al comma 1 dell’articolo 2 viene precisato che per quelle attività sottoposte alle norme tecniche di cui al Codice di Prevenzione Incendi che, alla data di entrata in vigore del decreto in questione, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

Ricordiamo che l’Allegato 1 è di necessario supporto alla progettazione per la sicurezza antincendio. La struttura del documento è così organizzata:

Sezione G – Generalità G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S – Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell’incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



Sezione V – Regole tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive V.3 Vani degli ascensori

Sezione M – Metodi M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



