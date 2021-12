La Struttura per la Progettazione del Demanio cerca professionisti tecnici

L’Agenzia del Demanio sta cercando numerosi professionisti tecnici da destinare alla cosiddetta Struttura per la Progettazione, quella a cui nel 2019 si faceva riferimento come Centrale di progettazione e che è recentemente tornata in auge grazie ai progetti del PNRR.

La “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici“, era stata istituita dalla Legge di Bilancio 2019 e avrebbe dovuto operare con Investitalia e Strategia Italia, le altre due strutture create per velocizzare gli investimenti e aprire i cantieri. Dopo uno stallo di vari mesi e qualche polemica (Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico del momento, l’aveva definita “la morte dell’architettura”), nel 2020 il Demanio aveva avviato una prima selezione per 50 profili tecnici e amministrativi (già dipendenti pubblici) da assegnare alla Centrale in via temporanea.

Con l’avvio delle procedure relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla Struttura per la progettazione è stato affidato un ruolo centrale di supporto ai Comuni del Sud beneficiari del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Da qui le nuove selezioni.

Demanio, Lavora con noi: 55 posizioni aperte per tecnici

Sono infatti state aperte sul sito dell’Agenzia del Demanio, nella sezione Lavora con noi, ben 55 posizioni per le sedi di Roma e Bari, con scadenze per le candidature che vanno dal 10 al 15 dicembre 2021. Altre selezioni pare saranno aperte a breve anche per le sedi di Venezia, Milano e Napoli, per arrivare a circa 100 posizioni. I contratti offerti sono a tempo indeterminato, ma è richiesta esperienza professionale (a seconda del profilo, tra i 3 e i 10 anni).

Tra i profili richiesti compaiono strutturisti, urbanisti, architetti paesaggisti, BIM specialist, ma anche impiantisti, geologi, geotecnici, sistemisti, programmatori, controller, esperti di contratti pubblici e di contenzioso.

