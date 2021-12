SuperBonus & SuperTecnici: il convegno dedicato ai professionisti dei Bonus edilizi

Il mondo dei Bonus edilizi ha travolto tutti, a partire dai privati cittadini e dalle imprese, fino ad arrivare ai professionisti del settore che non sono solo ingegneri, architetti, geometri, periti, ma anche amministratori di condomini, commercialisti e avvocati.

Le agevolazioni fiscali legate all’edilizia sono state disciplinate da una serie di provvedimenti normativi e chiarimenti da parte delle Entrate e di Enea che hanno dettagliato casistiche e situazioni, estremamente variegate, che rendono bene l’idea di quanto sia complessa la realtà immobiliare italiana.

Con la graduale applicazione ed evoluzione normativa è pertanto emerso un quadro tutt’altro che semplice che fa ben capire quanto sia indispensabile una certa sinergia tra tutte le figure coinvolte nel processo tecnico, legale e fiscale legato ad agevolazioni come queste, che il Governo ha messo a disposizione dei condomini.

Per approfondire meglio la questione, il Collegio degli Ingegneri della Toscana ha organizzato il convegno “SuperBonus & SuperTecnici” che si terrà il 17 Dicembre 2021 in modalità mista: in presenza presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi in Via Carlo Magno, 7 – 50127 Firenze, e per via telematica tramite la piattaforma online.

Chi sono i SuperTecnici

Il Presidente Collegio Ingegneri della Toscana, Prof. Ing. Paolo Spinelli, spiega chi sono i SuperTecnici, il loro ruolo e quali sono le finalità del convegno:

“Il titolo rappresenta sinteticamente la realtà dell’affrontare tecnicamente i problemi e le sfide dei cosiddetti Superbonus: l’Ecobonus, il Sismabonus, il Bonus facciate, ecc. I tecnici devono avere un’attenzione ed una responsabilità particolare nell’affrontare questi temi. Oltre infatti all’etica professionale che ci deve sempre accompagnare, occorre aggiungere quel senso di responsabilità speciale che dobbiamo sentire quando le risorse che andiamo ad impiegare con i nostri progetti non sono del cliente, del condominio in genere, che abbiamo di fronte, ma sono risorse pubbliche, che non devono essere sprecate.

L’etica delle nostre professioni appare quindi in tutta la sua importanza. E i tecnici devono avere un’ ulteriore qualità, quando si occupano di Superbonus. Quella di avere visione multidisciplinare, e quindi quando applicano le leggi della fisica tecnica per il progetto di un cappotto termico di un edificio, devono anche tenere d’occhio tutti i temi legali, amministrativi ed economici.

Ecco perché il nostro Convegno si apre oltre che a tutte le professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, periti) anche al mondo degli amministratori di condomini, ai commercialisti e agli avvocati. Speriamo che questo mix di competenze, questo insieme di conoscenze trovi un amalgama virtuoso e porti a quel successo e a quello sviluppo economico nell’edilizia oltre al circolo virtuoso del risparmio energetico che è nelle intenzioni della legge.

Per creare questo amalgama virtuoso occorrono tecnici speciali, occorrono per così dire dei Supertecnici”.

Programma e iscrizioni

Il Convegno si terrà il 17 Dicembre, alle ore 14:30. Ecco cosa prevede il programma:

14.30 – Saluti autorità

Stefano Ciuoffo, Assessore Regione Toscana a Infrastrutture digitali e Innovazione

Armando Zambrano, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Giancarlo Fianchisti, Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Firenze

Patrizio Puggelli, Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Prato

Andrea Bartolini, Direttore Commerciale Imprese Banca Intesa Sanpaolo, Direzione Regionale Toscana e Umbria

15.00 – Il punto di vista tecnico legale

Giovanni Cardinale, Vice Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Domenico Prisinzano, Laboratorio Enea Supporto Attività Programmatiche Per L’efficienza Energetica

Luca Gori, Dirigente Del Settore Sismica Regione Toscana

Philip Laroma Jezzi, Professore Di Diritto Tributario, Università Degli Studi Di Firenze

16.30 – Il punto di vista amministrativo

Riccardo Fraccaro, Onorevole

Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana, Sindaco di Prato

Silvia Burchielli, Presidente ANACI Toscana

17.30 – Question time e tavola rotonda

18.30 – Chiusura dei lavori

L’evento è stato organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana con la preziosa collaborazione delle aziende Tecno Service srl, Biemme Srl e Duferco Energia SpA. Studio Ceri s.r.l. e Tera Progetti.

Riconosciuti 3 CFP per gli ingegneri. L’attribuzione dei CFP è subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti pari al 100% della durata complessiva del convegno.

Ai soci del Collegio è riservato uno sconto esclusivo del 50% sulla quota di iscrizione.

Per maggiori informazioni segreteria@collegioingegneri.toscana.it

