Webinar Decreto Antifrode. Cosa cambia per i bonus edilizi

L’emanazione del Decreto Anti Frode (decreto legge n. 157/2021 in vigore dal 12 novembre) quali importanti novità ha introdotto? L’accesso al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa rimane invariato?

Una delle novità più rilevanti è sicuramente l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute a una platea più ampia di potenziali beneficiari dei bonus fiscali edilizi. Non solo, lo sconto in fattura e i meccanismi di cessione del credito sono diventati più stringenti per evitare gli abusi, creando però diverse difficoltà agli operatori del settore e ai tecnici.

Di questi argomenti se ne parlerà all’interno del webinar Bonus casa e Decreto Anti Frode l’impatto sui lavori in corso e indicazioni operative organizzato da Maggioli Formazione, che si terrà lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 15:30-18:00.

Programma e docente

>> Vorresti sapere quali webinar ci saranno in futuro? Clicca qui

Il corso online, con un taglio pratico, mira a fornire un quadro chiaro della situazione, approfondendo le questioni più controverse con l’obiettivo di fornire ai tecnici, ai commercialisti, agli amministratori di condominio e ai privati cittadini interessati alle agevolazioni edilizie sulla casa, degli strumenti interpretativi utili per affrontare i problemi sul tavolo. Ai partecipanti sarà consegnato anche un utile Modello di Autocertificazione per la Congruità delle Spese.

Nello specifico il programma verterà su:

Le date di riferimento per le spese

Fatture pagate e comunicazioni ancora non inviate

Validità delle “vecchie” comunicazioni per le cessioni successive alla prima asseverazione delle spese e SAL

Listini prezzo di riferimento

La cessione del credito senza SAL

Il docente sarà:

Antonella Donati, giornalista professionista. Ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

UTILE!! Ti occupi del rilascio del VISTO DI CONFORMITÀ per il Superbonus?

>>>> Questo software fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Provalo assieme al software di calcolo Superbonus.

Consigliamo in vista del corso:

Superbonus 110% Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più problematiche...



Superbonus e condominio Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Maggioranza ridotta per l'approvazione delle delibere in materia di Superbonus. Questa la principale novità in questo scorcio d'anno per quel che riguarda l'attività dell'amministratore di condominio. Nell'ebook, in formato pdf di 71 pagine, una panoramica delle ultime...



Foto di copertina: iStock/PointImages