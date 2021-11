Pubblicata Circolare Entrate 16/E 2021: tutto sull’Anti-frodi

Arriva, dopo tanta attesa, la Circolare delle Entrate n.16/E 2021 che fornisce nuove indicazioni sulle agevolazioni edilizie post Decreto Anti-frodi. O meglio, che dà indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione sia per il Superbonus, sia per gli altri Bonus edilizi.

Con il nuovo documento e le FAQ pubblicate il 22 novembre 2021, si hanno una serie di chiarimenti doverosi e necessari che “rimettono in ordine” il caos creato dall’immediata entrata in vigore del DL 157/2021.

Tra i chiarimenti più richiesti vi è quello sull’attestazione per lo sconto in fattura e la cessione dei Bonus edilizi, non 110%, che può essere rilasciata anche a lavori non conclusi (ma iniziati) e in assenza di SAL.

Attraverso la circolare viene, inoltre, confermato che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

All’interno del documento viene fatta una premessa sull’Anti-frodi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 novembre 20211, che ha introdotto misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.

L’Agenzia delle entrate ha così emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate > ne abbiamo parlato meglio qui <

Analizziamo di seguito, nel dettaglio, il contenuto della Circolare Entrate n. n.16/E 2021.

Cosa cambia per il Superbonus

Con l’Anti-frodi è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione, quindi non solo in caso di cessione del credito o dello sconto in fattura.

Ma si tratta di una condizione da applicare alle fatture emesse e ai relativi pagamenti a decorrere dal 12 novembre 2021: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Attenzione! Perché il visto di conformità continua a non essere obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso il modello 730 o modello Redditi, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Cosa cambia per i Bonus edilizi

Le Entrate specificano che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Cosa succede alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021?

Nei casi in cui l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, queste non sono soggette alla nuova disciplina, pertanto non sono richiesti visto e l’attestazione della congruità delle spese.

Detraibilità spese professionali

La Circolare chiarisce finalmente anche l’aspetto circa la detraibilità delle spese sostenute per l’apposizione del visto.

Queste sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Tutti punti della Circolare

All’interno della Circolare vengono fornite indicazioni su:

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi

Superbonus Visto di conformità Ambito di applicazione temporale Asseverazione Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Bonus diversi dal Superbonus Visto di conformità Attestazione della congruità delle spese Ambito di applicazione temporale Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Tabella riepilogativa

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

