Non solo Super Green Pass: impianti di aerazione obbligatori per i locali

Per il contenimento della quarta ondata della pandemia da Covid-19 non solo restrizioni per gli utenti dei locali al chiuso – che dal prossimo 6 dicembre dovranno essere in possesso del Super Green Pass, o Green Pass rafforzato (ovvero quello conferito solamente da vaccinazione o guarigione dall’infezione), oltre a dover indossare correttamente la mascherina – ma anche molti obblighi per i proprietari degli esercizi.

Il Decreto Capienze (DL 8 ottobre 2021, n. 139, Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali), in vigore dall’11 ottobre scorso, introduce specifiche prescrizioni impiantistiche per sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per questi locali, dove la capienza all’interno non può superare il 50%, deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

All’art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche), comma 1-bis, si legge infatti: “In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (…) Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.”

Questa disposizione è volta a garantire la qualità e salubrità dell’aria interna: gli impianti senza ricircolo prelevano infatti tutta l’aria dall’esterno, in modo che l’aria interna, potenzialmente contaminata, non debba essere riutilizzata.

Leggi anche Ventilazione Covid-19. La trasmissione attraverso superfici è rara a differenza di quella aerea

Sistemi di filtrazione aria

E gli impianti che invece filtrano l’aria non vanno bene? Il Decreto è attualmente in fase di conversione in legge presso il Parlamento. Come sottolineato da AiCARR (Associazione Italia Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione), il passaggio in Senato dovrebbe aver apportato al disegno di Legge, che passerà ora all’esame della Camera, un’integrazione: accanto agli impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria ci sarebbero anche i sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, in grado di ridurre la presenza nell’aria del virus SARS-CoV-2.

Si tratta, in sintesi, di sistemi costituiti da una ventola e da un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter).

Consigliamo

Il volume Progettazione degli impianti di climatizzazione, una guida che illustra i concetti teorici, i criteri progettuali e gli strumenti di calcolo degli impianti nell’ambito del complesso tema della climatizzazione, per la realizzazione e il mantenimento in un ambiente delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimentazione dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone:

Progettazione degli impianti di climatizzazione Livio de Santoli - Francesco Mancini, 2017, Maggioli Editore 2017, Questa nuovissima Guida illustra i concetti teorici, i criteri progettuali e gli strumenti di calcolo degli impianti nell'ambito del complesso tema della climatizzazione, per la realizzazione e il mantenimento in un ambiente delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e...



E anche il volume Efficienza energetica degli impianti tecnologici, che approfondisce Ventilazione Meccanica Controllata, impianti termici e di climatizzazione, impianti idrico-sanitari e impianti elettrici:

Efficienza energetica degli impianti tecnologici Enea Pacini, 2019, Maggioli Editore 2019, Il sistema edificio-impianto è di fondamentale importanza per ottenere prestazioni energetiche ottimali e rispondere così alla crescente esigenza di realizzare o trasformare manufatti edilizi a bassa efficienza in strutture con alte o altissime prestazioni. Purtroppo, gli impianti...



Immagine: iStock/rattodisabina