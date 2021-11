Accessi in sicurezza, soluzioni tecnologiche per tutti gli ambienti

L’Hotel Regency di Roma, recentemente inaugurato, è il primo Tribute Portfolio del Gruppo Marriott in Italia. Tribute Portfolio è la famiglia di boutique hotel indipendenti che hanno in comune il desiderio di mettere in contatto le persone e i luoghi, insieme a un design originale. Dopo i lavori di recupero a cura di Eclettico Design, brand del Gruppo Lombardini22, studio di architettura e ingegneria con base a Milano, la struttura è ora un boutique hotel a 4 stelle che conta complessivamente 41 camere.

L’albergo si trova nella zona romana della Dolce Vita ed è proprio a quegli anni che si ispira per lo stile e l’interior design. Tecnologia e innovazione si fondono per creare migliori soluzioni di accessibilità all’interno dei diversi spazi dell’edificio. Vediamo meglio in cosa consistono.

Tecnologia e innovazione: soluzioni di accessibilità

Dormakaba, del gruppo Marriott, supporta e assiste ogni giorno lo staff dell’Hotel Regency in tutte le fasi di accoglienza degli ospiti. Già dal primo ingresso, passando per la porta automatica dormakaba SST FLEX, l’ospite viene gentilmente accompagnato in reception per le operazioni di check-in.

Il software Saflok System 6000, integrato con le soluzioni Mobile del gruppo, con il PMS dell’hotel e con i dispositivi in campo tramite tecnologia Zigbee, consente agevolmente di rilasciare chiavi digitali e fisiche all’ospite e di supportarlo durante tutto il soggiorno.

Grazie alla chiave digitale su smartphone o alla tradizionale tessera fisica, l’utente può abilitare la pulsantiera dell’ascensore, grazie al lettore dal design compatto Quantum RCU, come anche accedere alla propria camera, dotata di serratura elettronica Quantum I in finitura dorata, una serratura dal design versatile, sicura e facile da usare che garantisce prestazioni elevate.

“Sono pienamente soddisfatto di aver scelto un’azienda internazionale come Dormakaba, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e un servizio di assistenza cortese e competente” dichiara Gerardo Forestiero, General Manager del Regency.

Ingresso in sicurezza con porta scorrevole automatica a sfondamento

In sostituzione della porta esistente è stata installata una porta automatica dormakaba SST FLEX, una soluzione per uscite di emergenze con dispositivo antipanico ad abbattimento ante.

La porta è dotata di profili sottili FLEX, che permettono di ottenere eleganza e trasparenza all’ingresso, in linea con il design architetturale dell’hotel. Anche se snello, il profilo garantisce prestazioni di tenuta e permette la massima flessibilità combinata con vetro di sicurezza o vetro camera.

Foto di copertina: Dormakaba