Struttura e profili in materiale composito: una soluzione resistente e durevole

In occasione della costruzione del nuovo ponte comunale sul fiume Brembo, a nord dell’abitato di San Giovanni Bianco (BG), Pype Lyne, società di costruzioni, si è rivolta a P-TREX per la realizzazione dei piani di camminamento in PRFV della passerella ciclopedonale e relativo dimensionamento.

A fianco delle imprese che operano nel settore pubblico c’è in supporto P-TREX, specializzata nella progettazione e produzione di profili e strutture in materiale composito per la realizzazione di strutture in PRFV resistenti e durevoli, servizi dedicati e cantieri veloci.

Vediamo nel dettaglio.

L’intervento e la corretta soluzione tecnica

La passerella ciclo-pedonale ha uno sviluppo di circa 55m per una larghezza variabile da un minimo di 50cm e un massimo di 170cm. E ‘caratterizzata da una struttura a mensola in profili in acciaio tipo HEA, saldati alle piastre di ancoraggio principali ed è completa di parapetto di protezione su cui sono stati applicati pannelli in grigliato con copertura antisdrucciolo in PRFV funzionali al camminamento pedonale e ciclabile.

L’azienda garantisce l’esecuzione puntuale di servizi specifici, come la produzione e il rilascio di relazioni di calcolo in conformità alle normative vigenti, di certificati e dichiarazioni di conformità. Si affiancano a queste competenze i servizi dedicati all’impresa:

l’ assistenza tecnico-economica in fase di gara,

in fase di gara, la pianificazione di forniture con un elevato grado di pre-assemblaggio, al fine di rendere le operazioni in cantiere agili, veloci e pulite,

con un elevato grado di pre-assemblaggio, al fine di rendere le operazioni in cantiere agili, veloci e pulite, l’assistenza sul cantiere stesso.

Per Pype Lyne, è stata messa a punto la corretta soluzione tecnica e applicativa per i piani di camminamento, fornendo modelli per la posa dei pannelli in grigliato coperto in PRFV già pretagliati e sagomati, nonché gli elaborati grafici per facilitare e ridurre al minimo le attività di posa in opera.

Conformità alle normative tecniche e prestazioni durevoli

La scelta dei piani di camminamento in materiale composito PRFV (poliestere rinforzato fibre di vetro), che nel caso specifico si vanno a integrare con le strutture in acciaio esistenti, garantisce superfici antiscivolo, elevata durabilità nel tempo ed un comfort di accesso garantito dalle proprietà termiche isolanti del materiale stesso.

La garanzia del risultato è data anche dalla puntuale conformità alle normative tecniche che P-TREX persegue nelle sue soluzioni. I grigliati proposti sono stati progettati in conformità al CNR DT 205/2007 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture realizzate con Profili Pultrusi di Materiale Composito Fibrorinforzato (FRP)”. La superficie antisdrucciolo dei pannelli è certificata in base alla normativa DIN 51130 (determinazione della resistenza allo scivolamento).

Leggerezza, modularità e resistenza meccanica

Il materiale composito PRFV, proposto sotto forma di profili e grigliati utilizzati nella costruzione di strutture più o meno complesse come scale, passerelle, parapetti, è caratterizzato da leggerezza e modularità uniti ad importanti resistenze meccaniche, benefici presenti sia nell’utilizzo come unico protagonista sia quando viene abbinato a materiali tradizionali in una struttura ibrida. Grazie a questi vantaggi e alla disponibilità pronta del materiale, la facilità di posa è garantita, così come i tempi e i costi ben definiti in partenza. I manufatti vantano alta resistenza alla corrosione e non richiedono manutenzione.

Su esplicita richiesta i prodotti possono essere forniti in esecuzione autoestinguente secondo le normative EN13501, ASTM E84-19.

