Check list visto di conformità Bonus Facciate: in arrivo tutte le indicazioni

Dalla Fondazione Nazionale Commercialisti è in arrivo un documento di ricerca contenete la check list per il visto di conformità del bonus facciate.

Un documento simile è stato già emesso dalla Fondazione ma riguarda nello specifico il Superbonus. Si tratta del vademecum “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”, attraverso il quale vengono date le indicazioni su quali controlli effettuare per ottenere il rilascio del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Pasquale Saggese, Ricercatore Fondazionale Nazionale Commercialisti e coordinatore dell’area fiscalità, fa sapere che: «come Fondazione stiamo predisponendo le check list per ciascun bonus edilizio. I tempi non sono strettissimi ma nel giro di un mese dovrebbero essere pubblicate. Partiremo col bonus facciate».

Ricordiamo che con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Le novità introdotte dal Decreto anti-frodi si ripercuotono sul nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura che subisce “un restyling” > qui spieghiamo tutto <

La check list per il visto di conformità del Bonus Facciate sarà un supporto per i professionisti fiscali.

La priorità al Bonus Facciate

Le prime indicazioni saranno fornite per il Bonus Facciate, perché si tratta del Bonus che ha le ore contate, seguiranno poi le indicazioni per tutti gli altri bonus edilizi, come previsto da Decreto Anti-frodi (Dl 157/2021).

I tempi sono stretti per il Bonus Facciate, in quanto con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021, sono state apportate modifiche all’art. 121 del Decreto Rilancio ed è stata estesa la verifica di congruità dei costi, già prevista per il Superbonus 110%, anche al Bonus Facciate che, inoltre, subirà una riduzione della percentuale che passa dal 90% al 60% per il 2022 così come previsto dal DDL Legge di Bilancio 2022.

La check list, a cura della FNC, è simile a quella disposta per il Superbonus 110% ed è un documento necessario per consentire un controllo della documentazione prodotta dal contribuente. Un aiuto per i professionisti fiscali che dovranno destreggiarsi tra le agevolazioni fiscali edilizie e il rischio frodi.

Compensi professionali

C’è anche da dire che con con l’estensione del visto di conformità per le operazioni di cessione e sconto in fattura di tutti i bonus edilizi, vanno considerati i costi aggiuntivi per il contribuente legati alla pratica, dei quali non è ancora chiara la detraibilità.

Lato professionisti, si può affermare che il mercato dei bonus edilizi ha ampliato le opportunità di lavoro. Il Sole 24 Ore – NT+ riporta che durante il primo anno di attività, la piattaforma delle Entrate ha registrato un valore totale di circa 12,7 miliardi di euro (per i bonus diversi dal 110%). Nel dettaglio per il bonus facciate > 5,1 miliardi, per l’ecobonus >3,7 miliardi e per il bonus ristrutturazioni > 3,3 miliardi.

Sulla regolamentazione dei compensi professionali per chi rilascia il visto di conformità, FNC dedica un paragrafo nel documento Check list Superbonus e fornisce indicazioni sulle tariffe da applicare.

Nel documento viene anche precisato, in riferimento alla quantificazione del compenso professionale derivante dall’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni relative al Superbonus, anche attraverso l’apposizione del visto di conformità, che il compenso per l’opera svolta dai commercialisti e dagli esperti contabili deve essere determinato al momento dell’assunzione dell’incarico attraverso la predisposizione di un preventivo confermato dalla sottoscrizione di apposito mandato professionale.

