Perché è importante considerare il degrado nelle verifiche strutturali?

In questo video Matteo Felitti – titolare dello studio tecnico Engineering & Concrete Consulting, esperto principalmente in calcolo strutturale, dissesti statici nelle costruzioni esistenti e degrado dei materiali – spiega cos’è il degrado strutturale e come incide nelle verifiche strutturali, portando anche degli esempi pratici.

Si tratta di un argomento di rilevante importanza e anche di grande attualità vista la situazione che stiamo vivendo in tema di collassi strutturali e verifiche di strutture e infrastrutture esistenti.

Puoi vedere questo breve corso gratuito nella sua interezza (dura circa 18 minuti) qui:

