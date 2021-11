Superbonus Alberghi, non sarà un vero e proprio click day. Inclusi anche i ristoranti

Come abbiamo visto, dopo la pubblicazione cosiddetto DL PNRR, quello che è stato denominato Superbonus Alberghi (o semplicemente Bonus Alberghi) – ovvero l’agevolazione dell’80% per le strutture ricettive che effettuano interventi di ristrutturazione e sostengono le spese a partire dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) – è stato ufficializzato.

L’agevolazione dell’80% e i relativi contributi a fondo perduto (>> per tutti i dettagli del bonus – destinatari, interventi ammessi, ecc. – leggi l’articolo dedicato) saranno validi fino al 31 dicembre 2024, però gli incentivi saranno erogati annualmente fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per il 2025) secondo l’ordine cronologico delle domande.

Ci sarà quindi un (temutissimo) click day? Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenendo alla Camera, ha assicurato di no, perché si terrà sì conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste, ma ci sarà anche una valutazione delle proposte e dei progetti. Di fatto però l’ordine cronologico di arrivo delle proposte – che deve avvenire per via telematica – sembra rimanere un criterio predominante. Entro il 7 dicembre dovrebbe uscire l’avviso del ministero del Turismo per le richieste, e a quel punto avremo più certezze.

Bonus Alberghi 80% anche per ristoranti

Per quanto riguarda invece le strutture destinatarie del bonus, nel decreto, come abbiamo visto, sono elencate le seguenti:

imprese alberghiere;

strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali;

strutture ricettive all’aria aperta;

imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi: stabilimenti balneari complessi termali porti turistici parchi tematici



Il ministro però nella stessa occasione ha precisato che sono inclusi anche i ristoranti (ha dichiarato: “i ristoranti per me sono inclusi, per noi già ci sono”). Attendiamo ulteriori conferme anche in questo senso.

Il ministro ha comunque assicurato la massima velocità sui tempi e ha confermato che stanno predisponendo gli atti attuativi: “Poi se ci saranno delle modifiche, ci sarà solo da aggiornare gli atti attuativi che sono in fase di predisposizione: l’obiettivo è di essere pronti qualche giorno dopo la pubblicazione, di modo che non si perda tempo”.

Immagine: iStock/LDProd