Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica il format

Il Decreto anti-frodi pubblicato in tempi record in Gazzetta l’11 novembre, ed entrato in vigore il 12 novembre 2021, introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche >> Ne abbiamo parlato meglio qui <<

Le novità introdotte dal Decreto anti-frodi si ripercuotono sul nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura che subisce “un restyling”.

L’adozione di misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti, si sono rese necessarie dopo la scoperta da parte delle Entrate di 800 milioni di euro di crediti inesistenti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha aggiornato il conto: il monte totale delle frodi ammonta a 950 milioni di euro, “quasi un miliardo e tutti monetizzati”.

Vediamo cosa cambia e cosa contiene il nuovo modello delle Entrate.

Il provvedimento delle Entrate del 12 novembre 2021

Con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Quindi si parla dell’estensione del visto di conformità a tutti i bonus, fino a poco tempo fa richiesto soltanto per l’applicazione della detrazione del 110%.

Il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni è disponibile da sabato 13 novembre 2021 ed è utilizzabile per le detrazioni per interventi di:

recupero del patrimonio edilizio,

efficienza energetica,

rischio sismico,

impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica,

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.

Le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica alle Entrate, vengono dettagliate con il provvedimento del 12 novembre 2021, siglato dal direttore Ernesto Maria Ruffini: “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021”.

Ruffini aveva dichiarato: “Sogei sta lavorando per aggiornare i sistemi informatici ai nuovi adempimenti, a partire dalla presentazione del visto di conformità per tutti i bonus, non più solo per il 110%. Poi tutto tornerà alla normalità”.

Con una nota del 15 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La chiusura temporanea ha consentito l’adeguamento della piattaforma informatica in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 detto Decreto Anti-frodi.

Modello cessione o sconto in fattura post Decreto anti-frodi

Ricordiamo che il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti abilitati, ovvero:

professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;

soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Prima dell’entrata in vigore del Decreto, l’invio del modello di opzione per i bonus edilizi unifamiliari avveniva a cura del beneficiario o di un intermediario. La novità è che adesso l’unico soggetto che può effettuare la trasmissione è il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità, anche per le quote residue non utilizzate in dichiarazione.

Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi, Entrate ritocca il provvedimento dell’8 agosto 2020 con cui sono stati ufficialmente introdotti sconto e cessione credito, quindi definite le modalità di esercizio dell’opzione.

Di conseguenza vengono apportate una serie di modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni modificate con provvedimento del 21 luglio 2021, utilizzato per la comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e risparmio energetico.

