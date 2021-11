Urbanpromo 2021: Progetti per il Paese, Social Housing e Digital. Il programma

L’edizione 2021 di Urbanpromo – organizzata dall’Istituto nazionale di urbanistica e da Urbit, e promossa insieme con Fondazione Cariplo, Fondazione Housing Sociale, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, con la partecipazione di CDP Immobiliare SGR – si svolgerà dal 16 al 19 novembre a Milano (presso il MEET, Centro internazionale di cultura digitale fondato da Meet the Media Guru) e in streaming.

L’edizione di quest’anno sarà suddivisa in tre eventi paralleli: Urbanpromo Progetti per il Paese, Urbanpromo Digital e Urbanpromo Social Housing (Urbanpromo Green invece si è già tenuto a settembre >> ne abbiamo parlato qui). La formula sarà quella consueta che prevede un ricco programma di convegni di approfondimento a cui si accompagnerà un’esposizione di progetti fisica e virtuale.

Urbanpromo Progetti per il Paese

Urbanpromo Progetti per il Paese, giunto alla sua diciottesima edizione, anche quest’anno ha l’obiettivo di presentare progetti e iniziative di rigenerazione urbana che si siano distinte nel panorama nazionale per il carattere innovativo dei loro approcci e contenuti. Segnaliamo in particolare il seminario del 17 novembre che riporterà gli elementi di sintesi e le riflessioni emerse nei dialoghi multidisciplinari del progetto “L’intelligenza della città” di INU Lombardia.

Urbanpromo Digital

In parallelo si terrà anche la prima edizione di Urbanpromo Digital, che ha l’obiettivo di allargare il campo d’indagine prettamente urbanistico e ambientale alla proposta e diffusione delle esperienze di avanguardia che si avvalgono dell’intelligenza artificiale, oltre che di quella umana.

Urbanpromo Social Housing

Infine nelle sole giornate del 16 e 17 novembre si svolgerà l’undicesima edizione di Urbanpromo Social Housing, dedicata all’importante tema dell’abitare sociale. I filoni tematici saranno quattro: la formazione di una comunità negli interventi di social housing; lo sviluppo del partenariato tra il settore pubblico, privato profit e non profit, nei programmi di rigenerazione urbana con progetti di affordable housing; l’impiego efficiente delle risorse finanziarie del PNRR e delle altre risorse pubbliche disponibili; lo sviluppo dei servizi digitali per migliorare la qualità dell’abitare.

Il programma completo e tutte le informazioni su Urbanpromo 2021 (e su come iscriversi agli incontri) sono disponibili sul sito ufficiale urbanpromo.it.

