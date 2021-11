Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL PNRR

Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri n. 45 del 27 ottobre 2021 e la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose >> qui trovi il testo integrale

Il decreto, che inizierà a breve l’iter per la conversione in legge, interviene su diversi temi, in particolare ne abbiamo parlato di recente per quanto riguarda i fondi per la rigenerazione urbana e l’efficientamento energetico dei Comuni e il Superbonus Alberghi dell’80%, misura molto attesa nel settore turistico e ora resa effettiva. Segnaliamo anche un articolo (il n. 24) interamente dedicato alle scuole innovative e al concorso di progettazione in due gradi che verrà indetto dal Ministero dell’istruzione.

DL PNRR, cosa prevede

Il Decreto Legge si compone di 52 articoli (suddivisi in cinque diversi titoli tematici) e di un allegato:

Titolo I – Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 Capo I (artt. 1-4) – Turismo Capo II (artt. 5-6) – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria Capo III (art. 7) – Innovazione tecnologica e transizione digitale Capo IV (artt. 8-10) – Procedure di spesa Capo V (art. 11) – Zone economiche speciali Capo VI (art. 12-15) – Università e ricerca

– Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 Titolo II – Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR Capo I (artt. 16-19) – Ambiente Capo II (artt. 20-23) – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale Capo III (artt. 24-26) – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari Capo IV (artt. 27-30) – Servizi digitali Capo V (artt. 31-40) – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

– Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR

Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport Capo I (artt. 41-44) – Gestioni commissariali e Alitalia Capo II (art. 45) – Imprese agricole Capo III (art. 46) – Imprese agricole

– Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport Titolo IV – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia Capo I (artt. 47-49) – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

– Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia Titolo V – Abrogazioni e disposizioni finali Capo I (artt. 50-52) – Abrogazioni e disposizioni finali

– Abrogazioni e disposizioni finali

