Copertura e solaio da impermeabilizzare: il webinar gratuito sui difetti da infiltrazioni e gli interventi risolutivi

Il tema delle impermeabilizzazioni di solai e coperture è fondamentale per garantire la durabilità dei manufatti edilizi e deve essere affrontato dai progettisti e dalla direzione lavori con grande attenzione ai dettagli, per evitare problemi infiltrativi. Tra le principali cause, l’acqua è considerata un detonatore dei processi di degrado che impedisce spesso l’utilizzo dell’edificio e ne determina la compromissione.

Questo argomento verrà trattato all’interno del webinar gratuito sull’ impermeabilizzazioni di solai e coperture organizzato da Maggioli Editore in collaborazione con Derbigum, che si terrà mercoledì 24 novembre 2021 dalle 16.00 alle 18.00.

Webinar impermeabilizzazioni solai e coperture: i relatori e il programma

Devi impermeabilizzare un solaio o una copertura? Trova qui una membrana adatta anche per i tetti carrabili

Il corso si propone di fornire indicazioni essenziali per una corretta progettazione e successiva posa in opera dei sistemi impermeabili. Dopo un’analisi dei principali meccanismi di guasto, che possono verificarsi sulle porzioni orizzontali dell’involucro edilizio, il webinar organizzato da Maggioli Editore in collaborazione con Derbigum tratterà delle tipologie di infiltrazione che possono manifestarsi, al fine di elaborare una corretta diagnosi con una analisi delle dinamiche infiltrative. (>> Tra le principali conseguenze ci sono poi la formazione di Muffe e condense negli edifici).

A seguire si forniranno indicazioni di carattere pratico e operativo, tramite la discussione di un caso di studio su un’importante struttura con l’illustrazione delle sequenze operative efficaci di posa in opera del sistema impermeabile.

>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente!!!

Nello specifico il programma si organizzerà nei seguenti interventi:

Patologie ricorrenti e meccanismi di danno su solai e coperture piane

Diagnostica delle infiltrazioni: analisi delle dinamiche infiltrative nelle coperture

Caso studio: Palaghiaccio Tazzoli di Torino Analisi delle sequenze operative efficaci dei nuovi sistemi impermeabili in opera

Parleranno durante il webinar:

Marco Argiolas , tecnico e patologo edile, autore Maggioli;

, tecnico e patologo edile, autore Maggioli; Francesco Ucini , tecnico specializzato in indagini e ricerca infiltrazioni nelle costruzioni, autore Maggioli;

, tecnico specializzato in indagini e ricerca infiltrazioni nelle costruzioni, autore Maggioli; Marco Barletta, geometra, tecnico Derbigum.

Ti consigliamo

Consigliamo per approfondire il tema delle infiltrazioni e le relative conseguenze (muffe e condense), anche i volumi (per tutto il mese di novembre 2021 in sconto al 20%!):

Diagnostica delle infiltrazioni negli edifici Francesco Ucini, 2017, Maggioli Editore 2017, Arricchito da 11 casi studio, integrati con 20 schede operative on line, questo nuovissimo Manuale operativo esamina le cause connesse alle infiltrazioni dell’umidità e dell’acqua negli edifici (locali interrati, balconi e terrazze,solai e coperture, cortili, ecc.) e...



Muffe e condense negli edifici Marco Argiolas, 2020, Maggioli Editore 2020, La nuova edizione del volume Muffe e condense negli edifici viene incontro alla crescente necessità di comprensione di queste fastidiose patologie degli edifici che stannodiventando man mano più subdole e pervasive. Sempre più spesso le persone accusano dei...



L’umidità da risalita muraria Marco Argiolas, 2020, Maggioli Editore 2020, Semplicità e chiarezza sono i caratteri distintivi di questa opera editoriale, giunta alla sua seconda edizione. Si tratta di un testo molto utile per potersi facilmente districare nel mondo nebuloso e oscuro dell’umidità da risalita degli edifici. Attraverso la...



Foto di copertina: iStock/bee32