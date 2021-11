Ascensore e innovazione digitale: meno consumi energetici e migliore mobilità verticale

Design più gradevole, prestazioni migliori e maggiore sicurezza sono spesso le ragioni che spingono alla sostituzione di un ascensore. La vita di un impianto elevatore, se soggetto a corretta manutenzione, può durare anche decenni, ma molto dipende dall’uso che se ne fa, dal contesto in cui si trova, dal flusso di persone che trasporta e dal numero di viaggi che effettua quotidianamente.

Un impianto spesso fuori servizio, lento, piccolo e non pienamente accessibile incide sulla fruibilità dell’intero edificio.

Sostituzione di ascensore per ridurre i consumi e aumentare il valore dell’edificio

Ecco perché sostituire un ascensore aumenta il valore dell’edificio, riduce i consumi energetici e migliora il comfort degli utenti.

A maggior ragione, nella realizzazione di nuovi immobili occorre prevedere l’installazione di impianti di ultima generazione che garantiscono ottime prestazioni e alti standard di sicurezza.

Tutte queste, e molte altre, sono le caratteristiche degli ascensori KONE DX Class, ultimo sistema tecnologico di mobilità verticale. KONE – azienda famosa per l’installazione e la manutenzione di ascensori, scale e tappeti mobili – ha aperto la strada agli ascensori intelligenti che sono molto di più che un semplice collegamento tra piani. Sono infatti impianti a prova di futuro che, grazie alla connettività integrata, possono collegarsi in qualsiasi momento ai sistemi di gestione dell’edificio per un’esperienza su misura, e cambiare continuamente con l’evolversi delle esigenze degli utenti.

Infatti, nella progettazione del sistema si tiene conto dell’esperienza delle persone che utilizzano gli impianti, permettendo un’interazione connessa, visiva ed emozionale con l’ascensore. Tutte le soluzioni sono pensate per essere adattate a qualsiasi tipo di edificio.

La scelta può ricadere su:

KONE MonoSpace DX , ascensore senza locale macchina, ideale per edifici residenziali e commerciali di bassa e media altezza;

, ascensore senza locale macchina, ideale per edifici residenziali e commerciali di bassa e media altezza; TranSys DX , montacarichi per passeggeri e merci, versatile e durevole, per trasporto pubblico, negozi e ospedali;

, montacarichi per passeggeri e merci, versatile e durevole, per trasporto pubblico, negozi e ospedali; MiniSpace DX , elevatore veloce e compatto per grattacieli;

, elevatore veloce e compatto per grattacieli; NanoSpace DX, soluzione salva spazio per la sostituzione completa, facile da installare, ideale per condomini.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Sicurezza e controllo: connettività per una manutenzione predittiva

Esistono diversi modelli di cabina realizzati con materiali innovativi, conosciuti per resistenza ed estetica, con sistemi “intelligenti” per la pulizia e studiati appositamente per garantire la salubrità dei locali.

Gli ascensori DX Class si presentano con tre soluzioni:

Natural Wellness, ispirata alla natura, per fornire uno spazio tranquillo, piacevole e rilassante; Creative Life, con cabine in stile futuristico, materiali e colori innovativi e vivaci; Modern Heritage, una soluzione entusiasmante con effetti visivi coinvolgenti.

Ancora, la connettività permette la condivisione di informazioni in tempo reale e percorsi multisensoriali. Gli spostamenti in ascensore, accompagnati dagli schermi ad alta definizione del sistema KONE Information possono diventare un’esperienza sensoriale.

Inoltre, l’affidabilità degli ascensori KONE DX Class è garantita dalla manutenzione predittiva di KONE 24/7 Connected ServicesTM, basata sull’intelligenza artificiale, che previene o risolve in tempo reale anomalie e guasti che metterebbero a rischio la funzionalità dell’impianto.

Grazie a questa tecnologia innovativa, l’impianto permette di partecipare alla realizzazione di edifici nuovi performanti e all’ammodernamento quelli esistenti, migliorando in generale la mobilità verticale delle città.