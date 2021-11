Stop sconto in fattura e cessione credito. Come usufruirne entro l’anno per i bonus edilizi

Questa è la grande novità che si legge nella bozza della Legge di Bilancio del 28 ottobre 2021, ovvero stop per il prossimo anno allo sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi ordinari, le modalità alternative alla detrazione.

L’opzione resterà invece valida per il Superbonus 110 la cui proroga, per gli interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, è prevista con le seguenti aliquote e con queste date:

110% fino al 31 dicembre 2023

70% per il 2024

65% per il 2025

> Qui abbiamo riassunto nel dettaglio cosa accade al Superbonus con la nuova Manovra 2022 <<

Un cambiamento che destabilizzerà il mercato perché lo sconto in fattura e la cessione del credito, è una possibilità introdotta a partire dal gennaio 2020, con il Decreto Rilancio 34/2020, e resa valida anche per i lavori svolti in tutto il 2021 sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e impiantistica.

Ricordiamo che lo sconto in fattura garantisce l’abbattimento del costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori, cioè fino all’importo massimo corrispondente al bonus di cui si vuole usufruire.

Invece, la cessione del credito comporta la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del soggetto contribuente verso un ente terzo, come ad esempio le banche, in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma che altrimenti verrebbe detratta in dichiarazione.

Sconto in fattura e cessione credito: cosa prevede la Legge di Bilancio?

Nel DDL della Legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, cessione del credito e sconto in fattura vengono prorogati solo per il Superbonus fino al 31 dicembre del 2025. Ciò significa che quanto previsto dell’articolo 121, ovvero l’applicazione dello sconto e cessione per tutti i bonus edilizi, dal 2022 non sarà più possibile.

Tra i bonus edilizi esclusi ci sono: bonus 50% per le ristrutturazioni, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciate.

>> Legge di Bilancio 2022, ecco la bozza: tutte le novità sui bonus edilizi

Attenzione perché tra gli interventi non più soggetti a sconto e cessione ci sono anche: l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Quindi cosa cambia? Prendendo ad esempio il Bonus Facciate, a partire da gennaio 2021 le spese per il rifacimento della facciata dovranno essere sostenute nella totalità dai condòmini che potranno poi detrarre direttamente. Lo sconto fiscale passa dal 90% al 60% e sarà visibile solo dal 2023 e suddiviso in dieci rate.

Ma allora chi vorrebbe usufruire dello sconto o cessione entro l’anno per i bonus edilizi ordinari esclusi, come deve muoversi? Vediamo quali sono le strade percorribili.

Effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2021

Non c’è molto tempo alla fine dell’anno. Tuttavia, chi intende usufruire dell’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto può farlo effettuando il pagamento tramite bonifico parlante, senza andare oltre il 31 dicembre del 2021.

La realizzazione dei lavori e il completamento degli stessi, non sono necessari entro fine anno pertanto effettuando il pagamento prima della realizzazione dell’intervento si rientra nel periodo durante il quale la detrazione è ancora cedibile o scontabile in fattura.

Ricordiamo per quanto riguarda il Bonus Facciate 90% e avanzamento lavori, la Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per gli interventi rientranti nell’agevolazione, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Ma come fidarsi? Per avere una tutela in più si potrebbero prevedere delle apposite clausole e penali nel contratto con il fornitore.

Anticipo entro fine 2021 e saldo nel 2022

Per non rischiare con il fornitore, e pagare i lavori ancor prima di averli visti conclusi, il contribuente potrà decidere di versare un anticipo per poi saldare il resto nel 2022 a lavori conclusi.

Tuttavia è bene precisare che il beneficiario dell’agevolazione per la quota di saldo al 2022, però, non potrà accedere a cessione e sconto.

Ricordiamo che la comunicazione alle Entrate per cessione o sconto deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

