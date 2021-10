Protezione terrazze e verande, un sistema adatto contro le infiltrazioni

Pioggia, umidità, infiltrazioni d’acqua o possibili rotture delle pavimentazioni sono le cause più comuni che mettono a dura prova la tenuta di terrazze, verande e balconi: se non vengono salvaguardate con soluzioni tecniche adeguate e di alta qualità possono infatti provocare ulteriori danni alla struttura.

Per assicurare la perfetta integrità del massetto sotto piastrella e rifinire il bordo della pavimentazione, l’azienda trevigiana Progress Profiles, famosa per la produzione di profili tecnici e decorativi di finitura e sistemi di posa, propone Proterrace System, un’ampia gamma di profili perimetrali che assicura inoltre il corretto deflusso delle acque piovane.

Protezione perimetrale per terrazzi, balconi e verande

Della linea composta da sette diverse soluzioni, Proterrace Double Drip, presentato per la prima volta a Cersaie 2021, è l’ultimo modello brevettato. Il profilo è dotato di una parete verticale a protezione della parte terminale delle piastrelle, e di una seconda parte verticale che protegge il perimetro di terrazzi, balconi e verande.

La caratteristica particolare di questo profilo risiede nei due fori di drenaggio che permettono all’acqua di defluire nel caso in cui il sigillante posto tra il bordo piastrella e il profilo si distacchi.

Il doppio gocciolatoio è stato sviluppato in particolare per l’installazione del profilo in abbinamento alla membrana brevettata Prodeso® Drain: la “camera d’aria” sotto la piastrella crea una micro-ventilazione in grado di ridurre significativamente la risalita di triacetati presenti negli adesivi e la comparsa di efflorescenze nelle fughe. in questo modo eventuali infiltrazioni passino attraverso il foro, evitando l’intasamento del foro d’emergenza.

Realizzato in alluminio verniciato, il nuovo profilo può presentare una finitura goffrata o semilucida e in diverse nuance di colore, dal bianco al grigio, dal beige al color testa di moro o corten, in modo da creare una perfetta continuità con gli interni.

