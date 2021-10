Superbonus prorogato anche per le unifamiliari ma con limite ISEE?

Continuano ad arrivare novità dalla travagliata mediazione politica sulla proroga dei bonus edilizi: ora sembra che il Superbonus 110, che per ora sembrava essere prorogato al 2023 solo per condomìni ed ex Iacp, sarà prorogato anche per le unifamiliari.

Ma attenzione, non fino al 2023 e di certo non per tutti: sembra infatti che sarà prorogato fino alla fine del 2022 (la data ufficiale di scadenza del Superbonus per le unifamiliari era fissata al 30 giugno 2022, quindi si parlerebbe in ogni caso di una proroga di soli sei mesi), solo per i proprietari con ISEE fino a 25 mila euro e solo se gli interventi agevolabili sono eseguiti sulle prime case.

Si tratta di un compromesso piuttosto importante che mira a evitare un impiego di risorse “a pioggia” anche per quei contribuenti che risultano avere meno necessità di usufruire di agevolazioni economiche.

Superbonus con ISEE e altre novità sui bonus edilizi

Queste informazioni sono state divulgate ieri, 27 ottobre 2021, nel corso della lunga cabina di regia durante cui il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco hanno illustrato ai capi delegazione delle forze di maggioranza i contenuti della manovra di Bilancio (attesa oggi 28 ottobre al Consiglio dei ministri).

Nella stessa sede è stato inoltre annunciato che per i condomìni la proroga sarà sì al 2023, come anticipato, ma che poi ci sarà una riduzione dell’aliquota, che progressivamente arriverà ad assestarsi al 65%. Si è parlato anche del Bonus Facciate, che probabilmente sarà prorogato con aliquota ridotta dal 90 al 60% (>> tutte le novità qui).

In Parlamento, però, la posizione prevalente sembra discostarsi da queste annunciate novità, e vorrebbe la riconferma di tutti i bonus edilizi fino alla fine del 2023 alle stesse condizioni di oggi, per poi lasciare il posto a una pianificazione di lungo periodo con eventuale revisione al ribasso delle aliquote. Attendiamo.

Immagine: iStock/zeynep boğoçlu