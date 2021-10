Presenza di amianto in condominio: verifica e comunicazione spettano all’amministratore

Non è raro che in condominio le il rivestimento o le coperture dei boxes o dell’edificio siano fatte di materiale contenente amianto. Nel caso in cui il condominio presenti una parte dell’immobile o un manufatto che sia composto da amianto, come deve procedere un condomino?

Prima di analizzare nel dettaglio cosa fare e qual è il ruolo dell’amministratore di condominio, ricordiamo che con il termine generico amianto, secondo il TUSL, si individuano alcuni minerali silicatici fibrosi di origine naturale, sfruttati commercialmente (Crisotilo, Crocidolite, Amosite, Tremolite, Antofillite e Actinolite).

Le caratteristiche tecniche dell’amianto e il costo contenuto, lo hanno reso, in passato, versatile per la realizzazione di diverse miscele, principalmente con cemento, plastiche, bitumi e vernici, ed alla lavorazione e produzione di oltre tremila tipologie di manufatti contenenti amianto con percentuali variabili tra il dieci e il novantotto per cento in peso.

La classificazione dell’amianto a livello europeo

Come spiegato nel quaderno Inail “Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte”, a seguito di numerosi studi epidemiologici che hanno dimostrato, già a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, la cancerogenicità di tali fibre, tutti i sopracitati minerali di amianto sono stati riconosciuti dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) come cancerogeni per l’uomo.

L’amianto è stato poi classificato dalla normativa europea in materia (Regolamento CE 1272/2008 inerente la “Classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele”) in Categoria di pericolo 1A, Categoria di pericolo STOT RE 1 e le indicazioni di pericolo sono:

H350 : può provocare il cancro;

: può provocare il cancro; H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta.

La legge 257/1992 pur stabilendo il divieto di estrazione – importazione – esportazione – commercializzazione – produzione di amianto, di prodotti di amianto, di prodotti contenenti amianto, ha consentito l’utilizzo di quanto già prodotto fino al 2005 e tuttora non impone l’obbligo di dismissione di tale sostanza o dei materiali che la contengono in edifici, impianti, mezzi di trasporto, etc.

Pertanto, si può dire che i Materiali contenenti amianto (Mca) sono tutt’oggi presenti in diversi ambiti di vita e di lavoro. Una presenza , a detta dell’INAIL, ancora molto rilevante.

Amianto in condominio: il ruolo dell’amministratore

Anche se la legge non richiede espressamente la bonifica, sono stati stabiliti numerosi provvedimenti normativi ed applicativi con il fine di definire modalità di censimento dei siti con presenza di amianto, di valutazione del rischio specifico, di gestione dei manufatti contenenti amianto, di attuazione degli interventi di bonifica, nonché di gestione e smaltimento dei Rifiuti contenenti amianto (Rca).

In particolare, per quanto riguarda il caso del condominio, va ricordato che l’amministratore ha la responsabilità delle parti condominiali comuni. L’articolo 1130, comma 1 n.4 del CC, prevede che l’amministratore compia gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio pertanto in caso di inadempimento, risponde dei danni verso il condominio.

Nel caso in cui da parte di un condomino venga fatta una segnalazione sulla presenza di amianto in un edificio condominiale, spetta all’amministratore eseguire un censimento ed una mappatura dei manufatti in amianto presenti nelle parti comuni, dando l’incarico ad un tecnico abilitato.

La comunicazione all’assemblea dovrà quindi avvenire nell’immediato. L’assemblea dovrà poi optare per la bonifica o la rimozione.

Per evitare conseguenze penali, l’amministratore, inoltre, è obbligato al controllo dei manufatti interessati e dovrà quindi far presente la situazione alla Asl competente.

