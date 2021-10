Superbonus 110%: soluzioni per murature senza cappotto

Il settore delle costruzioni negli ultimi mesi ha subito notevoli rallentamenti: scarsità di materie prime, dilatazione dei tempi di consegna e aumento dei prezzi dei materiali hanno comportato per tanti cantieri pubblici e privati problematiche accentuate anche dall’incremento della richiesta di materiali edili dovuto al Superbonus 110%.

Le difficoltà correlate alla reperibilità dei sistemi di isolamento di tipo tradizionale possono tuttavia essere superate individuando soluzioni tecniche per l’involucro opaco di altra tipologia, garantendo comunque un alto efficientamento energetico e un miglioramento del comfort interno all’edificio.

Vediamo quali sono.

Soluzioni prestazionali: un’alternativa ai sistemi isolanti tradizionali

Le soluzioni costruttive POROTON® ad elevate prestazioni termiche consentono di realizzare murature portanti o di tamponatura in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti per l’applicazione del Superbonus 110%, senza ricorrere al rivestimento a cappotto e rispondendo a tutte le esigenze di committenti e progettisti: isolamento termico, ma anche comfort igrometrico, fonoisolamento, senza tralasciare la sicurezza sismica ed antincendio, con la garanzia di costi certi e pronta consegna.

Questa rappresenta un’efficace alternativa ai sistemi isolanti di tipo tradizionale, oltretutto migliorative per diversi aspetti tecnici con l’ulteriore vantaggio di tempi di consegna rapidi e costi certi. Le murature POROTON® sono ideali non solo per nuove edificazioni, ma anche per la ricostruzione di pareti opache verticali d’involucro nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia attuati in applicazione dei vari bonus per l’edilizia, tra cui il Superbonus 110%.

Tali soluzioni, infatti, non solo consentono di realizzare edifici in grado di soddisfare i requisiti richiesti dal D.M. 26/06/2015 “Decreto Requisiti Minimi” per nuove costruzioni, ma permettono anche di rispettare tutti i requisiti tecnici richiesti per accedere all’agevolazione fiscale del 110%: miglioramento di almeno due classi energetiche, specifici requisiti di trasmittanza termica delle strutture d’involucro diversificati in relazione alla zona climatica in cui ricade l’edificio rispetto dei massimali specifici di costo (per approfondimenti sul tema si rimanda al §2 della Parte 3 del Quaderno Tecnico POROTON® dedicato al Superbonus 110%).

Caratteristiche delle murature senza cappotto: facilità di posa, fonoisolanti, incombustibili, efficienza strutturale ed energetica

La peculiarità delle soluzioni per murature senza cappotto risiede nella loro multiprestazionalità e si caratterizzano anche per l’estrema semplicità di esecuzione grazie alla posa in opera con un’unica lavorazione, riducendo così le possibilità di errore e le interferenze di diverse maestranze in cantiere, fornendo inoltre superfici esterne durevoli, solide e robuste, adatte per l’applicazione di ogni tipo di rivestimento.

Infatti è possibile realizzare murature termicamente e strutturalmente performanti, che soddisfano inoltre le prestazioni fonoisolanti richieste sia per pareti di facciata che per pareti divisorie interne.

Inoltre, questi laterizi assicurano un ottimale comportamento al fuoco: sono incombustibili, non contribuiscono al carico incendio, non gocciolano e non emettono fumi o gas tossici, per questo sono accreditati con la migliore classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, certificata direttamente all’interno della Dichiarazione di Prestazione e della Marcatura CE relative al singolo prodotto.

Murature e agevolazioni fiscali

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia in applicazione del Superbonus 110%, è possibile realizzare strutture in muratura portante (ordinaria o armata) senza cappotto utilizzando le soluzioni di muratura in blocchi POROTON® con isolante integrato o accoppiato, in grado di risolvere contemporaneamente sia l’aspetto strutturale che quello di isolamento termico, permettendo di accedere al Super Ecobonus ed anche al Super Sismabonus (nel caso di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 o 3).

In tali casi è semplice ripartire i costi relativi alla parte “strutturale” ed alla parte di “isolamento termico”, secondo le puntuali indicazioni predisposte dal Consorzio POROTON® con le aziende produttrici dei suddetti prodotti che forniscono supporto anche per la determinazione analitica del prezzo (si vedano al riguardo i riferimenti alle singole aziende riportati nei successivi paragrafi).

Laddove si prevedesse la sostituzione/costruzione di una muratura di tamponatura, è possibile impiegare tutte le soluzioni senza cappotto di seguito presentate, che possono rientrare nel computo dei costi per l’isolamento termico delle superfici opache verticali (Super Ecobonus) stabilendo il prezzo tramite prezzari o in seconda battuta determinando analiticamente il prezzo (come indicato dall’Allegato A del “Decreto requisiti ecobonus”; per approfondimenti sul tema si rimanda al §2 della Parte 3 del Quaderno Tecnico POROTON® dedicato al Superbonus 110%).

Superbonus 110%: computo delle spese nel caso di muratura POROTON® + cappotto

Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, per il quale si intenda usufruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110%, la disponibilità di soluzioni prestazionali non pregiudica la possibilità di realizzare le strutture opache verticali ricorrendo a sistemi isolanti di tipo “tradizionale”, ovvero applicando alla parete in blocchi POROTON® un rivestimento esterno a cappotto.

Nel caso di una costruzione in muratura portante (ordinaria o armata) + cappotto, si possono facilmente distinguere i costi relativi alla parte “strutturale” (muratura POROTON®), che rientrano nel Super Sismabonus, da quelli relativi alla parte di “isolamento termico” (cappotto), che rientrano nel Super Ecobonus. Un esempio applicativo di questa casistica è esposto nella Parte 3 del Quaderno Tecnico POROTON® dedicato al Superbonus 110%.

Diversamente, in caso di realizzazione di una muratura di tamponatura + cappotto, mentre quest’ultimo può rientrare esclusivamente nel computo dei costi per l’isolamento termico delle superfici opache verticali (Super Ecobonus), la muratura di tamponatura POROTON® può rientrare sia nei costi afferenti al Super Sismabonus che in quelli relativi all’isolamento termico nel Super Ecobonus (per approfondimenti sulle spese ricomprese in detrazione, si rimanda al §3 della Parte 3 del Quaderno Tecnico POROTON® dedicato al Superbonus 110%), sarà dunque opportuno svolgere specifiche valutazioni sull’opportunità di allocare le relative spese in relazione alla capienza disponibile nei due diversi massimali (il costo della tamponatura è da computarsi unitariamente).

Muratura in blocchi ad alte prestazioni termiche grazie alla geometria del blocco

Le soluzioni di muratura ad alte prestazioni termiche sono particolarmente adatte alla realizzazione di pareti esterne monostrato che non necessitano di isolamento aggiuntivo.

L’ottimizzazione delle prestazioni termiche dei blocchi deriva dalla loro particolare geometria, appositamente studiata per ridurre il flusso termico sfruttando le proprietà di isolamento delle cavità d’aria grazie a fori più sottili, ad un maggior numero di camere nel senso del flusso di calore e contemporaneamente più allungate nella direzione ortogonale (Fig. 1).

La Tab. 1 mostra alcuni esempi di murature senza cappotto esemplificative e non esaustive delle soluzioni che si possono realizzare, con indicazione delle prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco. Per una valutazione più approfondita della gamma di soluzioni disponibili e relative caratteristiche prestazionali è opportuno riferirsi alle singole fornaci associate al Consorzio oppure l’assistenza POROTON®.

Tab. 1 – Muratura POROTON® P700 monostrato ad alte prestazioni termiche: esempi di soluzioni tipo e relative prestazioni.

Muratura senza cappotto Sp. Tot. U M s S f a Y IE R w EI [cm] [W/m2K] [kg/m2] [ore] [adim] [W/m2K] [dB] [min] P700 30 33 0,34 230 17,45 0,08 0,027 49 240 P700 35 38 0,29 270 20,50 0,04 0,012 50 240 P700 38 41 0,27 290 22,33 0,03 0,008 51 240 P700 40 43 0,26 310 23,55 0,02 0,005 52 240 P700 42 45 0,25 320 24,76 0,02 0,004 52 240 P700 45 48 0,23 350 26,59 0,01 0,002 53 240

Tab. 2 – Muratura POROTON® P600 monostrato ad alte prestazioni termiche: esempi di soluzioni tipo e relative prestazioni.

Muratura senza cappotto Sp. Tot. U M s S f a Y IE R w EI [cm] [W/m2K] [kg/m2] [ore] [adim] [W/m2K] [dB] [min] P600 35 38 0,29 230 18,71 0,06 0,018 49 240 P600 38 41 0,27 250 20,39 0,04 0,012 49 240 P600 40 43 0,26 260 21,51 0,03 0,009 49 240 P600 45 48 0,23 290 24,31 0,02 0,004 49 240

Legenda dei parametri riportati nelle tabelle

Sp. Tot.: spessore totale della parete compresi gli intonaci

U: trasmittanza termica della parete compresi gli intonaci (UNI EN 1745)

M S : massa superficiale, ossia la massa per unità di superficie della parete, compresa la malta dei giunti, esclusi gli intonaci (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., All. A)

S: sfasamento (UNI EN ISO 13786)

f a : fattore di attenuazione (UNI EN ISO 13786)

Y IE : trasmittanza termica periodica (D.M. 26/06/2015)

R w : indice di valutazione del potere fonoisolante della parete

REI – EI: prestazione di resistenza al fuoco della parete compresi gli intonaci (classificazione in base a confronti con tabelle D.M. 03/08/2015 e s.m.i.)

Muratura in blocchi con isolante integrato (Normablok® Più)

La linea Normablok® Più (Fig. 2) è costituita da blocchi che vengono completati in fase di produzione iniettando nei fori materiale isolante (polistirene caricato con grafite) in modo da ottenere prestazioni termiche molto elevate anche con spessori contenuti.

Sono disponibili blocchi con isolante integrato idonei alla realizzazione di murature monostrato portanti in tutte le zone sismiche, di murature monostrato di tamponatura e per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

I blocchi consentono la realizzazione di pareti perimetrali esterne termicamente molto performanti e costituiscono inoltre il sistema più semplice, efficace, economico e sicuro per la realizzazione del taglio termico alla base delle pareti: essi permettono infatti di abbattere il flusso termico in direzione verticale e di correggere adeguatamente i ponti termici relativi all’attacco parete-fondazione o all’attacco parete-solaio.

La Tab. 3 mostra alcuni esempi di murature senza cappotto, con indicazione delle relative prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco: per una disamina dell’intera gamma di soluzioni Normablok® Più disponibili è opportuno fare riferimento all’azienda produttrice, associata al Consorzio POROTON® Italia, Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Tab. 3 – Muratura in blocchi con isolante integrato (Normablok® Più): alcuni esempi

Muratura senza cappotto Sp. Tot. U M s S f a Y IE R w REI – EI [cm] [W/m2K] [kg/m2] [ore] [adim] [W/m2K] [dB] [min] Normablok® Più 25 28 0,27 199 18,24 0,069 0,018 48 120 – 240 Normablok ® Più 31 34 0,22 240 22,69 0,026 0,006 49 180 – 240 Normablok ® Più 35 HP 38 0,16 225 25,10 0,020 0,003 49 EI 240 Normablok ® Più 40 HP 43 0,15 258 28,15 0,008 0,001 50 EI 240 Normablok ® Più 40 Sismico 43 0,23 370 28,33 0,007 0,002 53 240 – 240 Normablok ® Più 40 MA 43 0,22 360 28,13 0,006 0,002 53 240 – 240

Muratura in blocchi con isolante accoppiato (TRIS®)

Il blocco TRIS® (Fig. 3) è un monoblocco preassemblato costituito da due laterizi uniti meccanicamente in fase di produzione, con l’interposizione di un pannello battentato di materiale isolante (polistirene grafitato) che garantisce un taglio termico completo.

Sono prodotti in diverse misure e con diversi spessori di isolante interposto e consentono di realizzare con la posa di un unico elemento preassemblato una doppia parete con isolamento, ottimizzando i tempi di esecuzione della muratura e realizzando il cosiddetto “cappotto in laterizio”. Disponibile nelle versioni portante antisismica o tamponamento, il sistema si completa con una serie di pezzi speciali studiati per adattarsi a tutte le esigenze costruttive.

La Tab. 4 mostra alcuni esempi di murature senza cappotto, con relative prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco: per una valutazione più circostanziata della gamma di soluzioni TRIS® disponibili è opportuno fare riferimento all’azienda produttrice, associata al Consorzio POROTON® Italia, T2D S.p.A. con gli stabilimenti produttivi di Masserano (BI) e Todi (PG).

Tab. 4 – Muratura in blocchi con isolante accoppiato (TRIS®): alcuni esempi

Muratura senza cappotto Sp. Tot. U M s S f a Y IE R w REI – EI [cm] [W/m2K] [kg/m2] [ore] [adim] [W/m2K] [dB] [min] TRIS® Tamponamento S35 38 0,22 248 18,79 0,050 0,011 56 EI 180 TRIS® Tamponamento S37 40 0,20 248 19,07 0,045 0,009 56 EI 180 TRIS® Tamponamento S42 45 0,18 265 20,97 0,030 0,005 58 EI 240 TRIS® Tamponamento S44 47,5 0,15 279 21,28 0,027 0,004 58 EI 240 TRIS® Portante 40 43 0,21 312 19,72 0,036 0,008 59 120 – 240 TRIS® Portante S48 51 0,18 359 22,82 0,017 0,003 60 180 – 240

Muratura in blocchi POROTON® ISO con isolante integrato

I prodotti della linea POROTON® ISO (Fig. 4) sono blocchi che vengono completati in fase di produzione riempiendo parzialmente i fori con materiale isolante (polistirene caricato con grafite) in modo da ottenere prestazioni termiche molto elevate anche con spessori contenuti, risultando idonei alla realizzazione di pareti perimetrali esterne di tamponamento ad elevate prestazioni termiche, che non necessitano di isolamento termico aggiuntivo.

La Tab. 5 mostra esempi di murature senza cappotto, con relative prestazioni termiche, acustiche e di resistenza al fuoco. Per maggiori informazioni è opportuno fare riferimento all’azienda produttrice, associata al Consorzio POROTON® Italia, La Moderna La Fauci N. & C. S.r.l.

Tab. 5 – Muratura in blocchi con isolante integrato (POROTON® ISO)

Muratura senza cappotto Sp. Tot. U M s S f a Y IE R w EI [cm] [W/m2K] [kg/m2] [ore] [adim] [W/m2K] [dB] [min] POROTON® ISO 30 33 0,30 210 17,98 0,072 0,021 48 240 POROTON® ISO 36 39 0,24 240 21,62 0,033 0,008 49 240

Vantaggi delle soluzioni prestazionali per murature senza cappotto

L’impiego delle soluzioni costruttive POROTON® per murature ad elevate prestazioni termiche consente di beneficiare di molteplici vantaggi, tra i quali:

si tratta di soluzioni costruttive per le quali è possibile fruire a pieno titolo delle agevolazioni fiscali (compresi Super Ecobonus e Super Sismabonus);

(compresi Super Ecobonus e Super Sismabonus); nell’attuale contesto di difficoltà di reperimento e di incremento dei costi di taluni materiali, le soluzioni in muratura di laterizio permettono di operare avendo tempi certi di approvvigionamento e costi definiti ;

; permettono di realizzare pareti che, oltre a soddisfare i requisiti di isolamento termico richiesti, conferiscono all’edificio caratteristiche di inerzia termica . L’inerzia termica dell’involucro edilizio è una strategia “passiva” essenziale per il contenimento del fabbisogno energetico, non solo per i consumi estivi ma anche per quelli invernali, che consente inoltre un maggiore controllo delle condizioni termo-igrometriche dell’ambiente interno a vantaggio della salubrità e del comfort abitativo (cfr. Newsletter POROTON® n. 118 – Giugno 2018);

richiesti, conferiscono all’edificio caratteristiche di . L’inerzia termica dell’involucro edilizio è una strategia “passiva” essenziale per il contenimento del fabbisogno energetico, non solo per i consumi estivi ma anche per quelli invernali, che consente inoltre un maggiore controllo delle condizioni termo-igrometriche dell’ambiente interno a vantaggio della salubrità e del comfort abitativo (cfr. Newsletter POROTON® n. 118 – Giugno 2018); permettono di realizzare pareti dotate di adeguate prestazioni di isolamento acustico . La massa delle murature permette di isolare in modo ottimale i rumori a bassa frequenza , quali quelli derivanti dal traffico stradale;

. La massa delle murature permette di isolare in modo ottimale i , quali quelli derivanti dal traffico stradale; le pareti in laterizio eliminano all’origine qualsiasi eventuale problematica di sicurezza nei confronti dell’incendio , anche per le facciate. Si tratta infatti di materiali classificati in Classe A1 di reazione al fuoco (quindi incombustibili). Inoltre le pareti sono nel contempo dotate di eccellenti prestazioni di resistenza al fuoco ;

, anche per le facciate. Si tratta infatti di materiali classificati in (quindi incombustibili). Inoltre le pareti sono nel contempo dotate di eccellenti ; la semplicità di esecuzione grazie alla posa in opera con un’unica lavorazione , riduce la possibilità di errore e le interferenze di diverse maestranze in cantiere, fornendo inoltre solide superfici esterne adatte per l’applicazione di ogni tipo di rivestimento;

grazie alla , riduce la possibilità di errore e le interferenze di diverse maestranze in cantiere, fornendo inoltre solide superfici esterne adatte per l’applicazione di ogni tipo di rivestimento; le pareti garantiscono la massima durabilità nel tempo, sicuramente maggiore di quella ottenibile con rivestimento a cappotto esterno.

Per maggiori informazioni:

