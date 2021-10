Green Pass e gestione rischio Covid nei luoghi di lavoro e nei cantieri, una guida

Come sappiamo, in seguito all’introduzione del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, dal prossimo 15 ottobre e fino (almeno) al 31 dicembre 2021 il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi i liberi professionisti.

Questo aggiunge un ulteriore grado di complessità alla gestione delle nuove procedure relative al Coronavirus all’interno dei luoghi di lavoro. Per questo è stata pubblicata, e ora completamente aggiornata alla luce del nuovo decreto legge, una guida operativa con strumenti utili per la gestione del rischio nelle attività commerciali, nelle aziende e nei cantieri edili: La gestione del rischio Covid-19: aggiornamento green pass.

La guida propone un vero e proprio percorso guidato per la realizzazione di tutti i documenti necessari, e mette a disposizione modelli, schede, check-list, protocolli, procedure, istruzioni e segnaletica editabili e personalizzabili (tra cui, particolarmente utili, i protocolli relativi e le misure specifiche per integrare il POS e il PSC).

Gli autori Carmine Moretti e Marco Ballardini – entrambi ingegneri ambientali – hanno voluto dare al testo un taglio pratico, utilizzando la propria esperienza maturata sul campo nella consulenza sulla gestione del rischio di contagio da Covid-19. Per questo propongono esempi precompilati di documenti specifici, di procedure, di protocolli, di check list e di segnaletica, che forniscono un aiuto concreto nell’organizzazione del lavoro alla luce dell’evoluzione della pandemia ma, soprattutto, dell’aggiornamento normativo.

Strumenti più che mai utili considerando quanto poco tempo ci sia per adeguarsi: dal 15 ottobre (tra 4 giorni), i datori di lavoro saranno tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto, e entro quella data dovranno quindi definire le modalità operative delle verifiche. Inoltre, la compilazione dei documenti allegati al testo, in caso di controlli esterni, possono rappresentare l’evidenza di come il datore di lavoro abbia attuato e gestito tutte le procedure.

Ebook La gestione del rischio Covid-19, contenuti

L’ebook riporta soluzioni pratiche suddividendo le tipologie di imprese in sette gruppi:

Gruppo I: Impresa che opera presso la propria sede , senza lavoratori dipendenti o soci lavoratori (attività commerciali, condomini, ecc.).

, o soci lavoratori (attività commerciali, condomini, ecc.). Gruppo II: Impresa che opera presso la propria sede , con lavoratori dipendenti o soci lavoratori: attività commerciali, condomini e aziende di tutti i settori (ad esclusione di settori particolari quali ad esempio edile e minerario).

, o soci lavoratori: attività commerciali, condomini e aziende di tutti i settori (ad esclusione di settori particolari quali ad esempio edile e minerario). Gruppo III: Aziende che operano in appalto o in subappalto presso la sede del committente, senza lavoratori dipendenti o soci lavoratori (artigiani, professionisti, ditte individuali, padroncini, ecc.).

presso la sede del committente, o soci lavoratori (artigiani, professionisti, ditte individuali, padroncini, ecc.). Gruppo IV: Aziende che operano in appalto o in subappalto presso la sede del committente, con lavoratori dipendenti o soci lavoratori (imprese di pulizie, di manutenzioni, imprese edili, elettricisti, idraulici, facchini, ecc.).

presso la sede del committente, o soci lavoratori (imprese di pulizie, di manutenzioni, imprese edili, elettricisti, idraulici, facchini, ecc.). Gruppo V: Artigiani, ditte individuali e lavoratori autonomi che operano in cantiere, senza lavoratori dipendenti o soci lavoratori.

che operano in cantiere, o soci lavoratori. Gruppo VI: Imprese edili che operano in cantiere, con lavoratori dipendenti o soci lavoratori.

che operano in cantiere, o soci lavoratori. Gruppo VII: Adempimenti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

Indice

Introduzione Green Pass Check-list Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19 Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19 – Aziende Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19 – Cantieri Aggiornamento del PSC COVID-19

6.1. Aggiornamento dei Costi della Sicurezza COVID-19

6.2. PSC – Misure specifiche aggiuntive COVID-19

6.3. Compiti del Coordinatore della Sicurezza COVID-19 Aggiornamento del POS COVID-19

7.1. POS – Misure specifiche aggiuntive COVID-19

7.2. Adempimenti specifici del Datore di Lavoro COVID-19 8. Documenti editabili allegati all’eBook COVID-19

8.1. Tabella degli adempimenti in base alla tipologia di attività

8.2. Modelli COVID-19

8.3. Procedure COVID-19

8.3.1. Istruzioni COVID-19

8.3.2. Segnaletica COVID-19

