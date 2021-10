Bonus casa. Cosa si sa sulla proroga

C’è incertezza sulla proroga dei bonus casa in scadenza al 31 dicembre 2021.

Del superbonus 110% è stata invece confermata la proroga al 2023, ma per averne la certezza assoluta bisogna attendere la Legge di Bilancio 2022.

I bonus “in bilico” sono il bonus facciate > ne abbiamo parlato meglio qui < ecobonus sulle parti comuni e sismabonus ordinario, questi ultimi due per ora confermati per il quinquennio 2017-21. L’unico che si salva, perché reso strutturale, in caso di mancata proroga è il bonus ristrutturazioni al 36% con limite di 48mila euro.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulla sorte dei bonus casa? Clicca qui e ricevi le news

C’è poi il bonus mobili, in scadenza al 31 dicembre 2021, che prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe A+ o superiore), fruibile in caso di ristrutturazione. Si tratta di un’agevolazione non vincolata all’Isee e valida per un massimo di 16mila euro, che permette di risparmiare fino a 8mila euro > qui c’è tutto sul bonus mobili <

In ballo è anche il bonus verde, la detrazione fiscale al 36% valida per tutte le spese sostenute per i lavori eseguiti sul verde abitativo, che comprende anche gli impianti di irrigazione. In questo caso il limite massimo è di 5 mila euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo > tutte le info sul bonus verde le abbiamo raccolte qui <

Infine va ricordato anche il bonus idrico utilizzabile una tantum per un solo immobile, valido fino a 1.000 euro, le cui domande di accesso sono da presentare entro fine dicembre. L’assegnazione avviene fino ad esaurimento risorse e in ordine di richiesta > qui una guida sul bonus idrico <

Cosa si sa sulla proroga?

È stata richiesta a gran voce dai partiti, nella bozza risoluzione NADEF, la possibilità di far rientrare nel Superbonus tutte le tipologie di edifici, compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo. Anche il prolungamento di tutti i bonus edilizi resta una priorità e in attesa di maggiori chiarimenti ecco quali sono le probabili azioni future di cui si parla in questi giorni.

Torna in auge una proposta che era già circolata qualche mese fa che prevede un’aliquota unica applicata per i diversi bonus dedicati alla casa, che può arrivare al 75%. Difatti oggi è facile fare confusione con le varie aliquote che sono state tutte riassunte nel Posterone ENEA.

Oltre all’incertezza della proroga resta in dubbio anche la modalità di erogazione che per alcuni bonus che prevede l’accumulo del credito per gli anni successivi ai lavori, mentre per altri lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi.

>> Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

La platea di bonus per la casa è vasta e si tratta di agevolazioni proposte negli ultimi anni con il fine di incentivare i lavori di ristrutturazione e migliorare le prestazioni energetiche di un patrimonio immobiliare esistente.

Ok la proroga ma il Superbonus non potrà essere strutturale

Per conoscere le sorti del superbonus 110% e degli altri bonus casa è necessario attendere la Legge di Bilancio 2022.

Con una comunicazione ufficiale del 3 settembre 2021, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha ricordato i dati ENEA sullo stato del Superbonus 110%: al 31 agosto erano in corso 37.128 interventi edilizi incentivati con il Superbonus 110%, per circa 5,7 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 6,2 miliardi.

Un segno che agli italiani piace il Superbonus, così come gli altri bonus casa.

>> Super CILA Superbonus: il nuovo modello

Secondo Enea, nel 2018 sono stati realizzati 334.846 interventi incentivati con ecobonus, circa 2,6 milioni dal 2011 e 3,6 milioni dall’avvio dell’incentivo, 12 anni fa. Dei 335mila interventi del 2018:

il 41% sono consistiti nella sostituzione di serramenti,

il 27% nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e

il 21% nell’installazione di schermature solari.

>> Superbonus per infissi, porte e finestre

Guardando invece al valore complessivo degli interventi, gli italiani hanno speso più di 3,3 miliardi di euro: di questi, oltre un miliardo per la sostituzione dei serramenti, 900 milioni per interventi per la coibentazione dell’involucro e poco più di 870 milioni per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

La prossima Legge di Bilancio 2022 prevede provvedimenti su: pensioni, assegno unico per le famiglie, modifiche al sistema fiscale e agevolazioni per le ristrutturazioni.

Sulla questione Superbonus misura strutturale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) 2021, smonta la possibilità: “i bonus sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni. Nella Legge di Bilancio stiamo valutando in che modo possano essere prorogati tutto l’insieme degli interventi, 50, 60 e 110%. Ma lo strumento al 110% non può essere strutturale in quanto è molto costoso: se lo Stato paga ciascun italiano integralmente o anche più che integralmente la spesa” per gli interventi, il rischio è “un effetto sui conti pubblici stratosferico”.

Il ministro MEF precisa che il settore non può crescere a dismisura, col rischio di creare bolle. Il settore è stato sostenuto e va sostenuto e avendo a mente che tutti questi interventi hanno un onere e non è sostenibile alla lunga.

Consigliamo

Per avere una panoramica completa su tutti i bonus casa, suggeriamo la lettura di questi e-book:

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte...



Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...



Foto:iStock.com/Andrey Danilov