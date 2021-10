Bando ISI-INAIL 2021: in arrivo fondi per 273 milioni per la sicurezza

La prossima edizione del bando ISI-INAIL è stata annunciata con una delibera, CIV n. 11 del 23 settembre 2021, pubblicata sul sito dell’Istituto. Ad essere a disposizione saranno oltre 273 milioni stanziati per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’uscita del bando è prevista entro fine anno.

Nella delibera viene evidenziata anche l’urgenza di adottare aggiornamenti e integrazioni alle linee di indirizzo in materia di concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli assi su cui si fonda il bando dei finanziamenti per la sicurezza.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: quali sono le opere finanziabili

Nella delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza vengono confermati i cinque assi di finanziamento, già alla base della struttura del bando 2020:

progetti di investimento e modelli organizzativi e di responsabilità sociale; riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi; bonifica di materiali contenenti amianto; micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Tra le novità in vista, è previsto l’inserimento tra le opere finanziabili di quegli interventi finalizzati alla riduzione del rischio incendio mediante adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, ma anche gli interventi per la riduzione del rischio infortunistico attraverso l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi.

Anche sistemi anti radon tra gli interventi finanziabili, nello specifico per quanto riguarda la realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per i piani terra, seminterrati, interrati nei quali sia presente il gas.

Circa la movimentazione manuale dei carichi, potranno essere finanziate anche quelle macchine che non richiederanno una specifica valutazione del rischio e quelle per rischi da traino e da spinta di carichi.

Introdotte, inoltre, le macchine per la pulizia delle spiagge.

ASSE 1 – Investimento – 112.200.000 euro 1.1 progetti di investimento – 107.200.000 euro 1.2 adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – 5.000.000 euro

– Investimento – 112.200.000 euro ASSE 2 – Riduzione del rischio da movimentazione manuale – 40.000.000 euro

– Riduzione del rischio da movimentazione manuale – 40.000.000 euro ASSE 3 – Bonifica da materiali contenenti amianto – 74.000.000 euro

– Bonifica da materiali contenenti amianto – 74.000.000 euro ASSE 4 – Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – 10.000.000 euro

– Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – 10.000.000 euro ASSE 5 – Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – 37.500.000 euro generalità imprese agricole – 27.500.000 euro giovani agricoltori – 10.000.000 euro

– Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – 37.500.000 euro

Per l’amianto cosa è previsto?

Sono previsti 14 milioni in più rispetto al bando del 2018, destinati alla bonifica amianto. Si passa da 60 a 74 milioni di euro. Altro aumento in vista, per 3 milioni di euro interessa i fondi destinati a sostenere i modelli organizzativi (da 2 a 5 milioni di euro).

