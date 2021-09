Cambio d’uso da appartamento a studio professionale, valido Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni?

ll caso. Il proprietario di un appartamento (categoria catastale A/3), vuole eseguire degli interventi di recupero del patrimonio edilizio attribuibile all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e successivi, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nonché interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Inoltre, afferma che al termine dei lavori l’appartamento verrebbe concesso in comodato, al coniuge, ai fini di utilizzarlo come studio professionale. Ciò premesso, chiede se il cambio di destinazione d’uso possa comportare la perdita delle detrazioni relative agli interventi sopra prospettati.

Vediamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Cambio di destinazione d’uso da appartamento a studio professionale

In base a quello sostenuto dalle Entrate, le spese per la ristrutturazione di un appartamento convertito in uno studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione fiscale, in quanto questa ha valore solo per gli interventi attuati su immobili residenziali.

Note da ricordare:

per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazioni i lavori devono essere eseguiti su parti o edifici residenziali di qualunque categoria catastale (anche rurale);

i lavori devono essere eseguiti su parti o (anche rurale); l’Ecobonus si applica a tutti gli interventi, anche non residenziali.

Le spese per la ristrutturazione non fruiscono di detrazione fiscale

Nello specifico, nella risposta 611/2021 del 17 settembre, viene, di nuovo, messo in chiaro:

le spese per l’intervento in oggetto non fruiscono della corrispondente detrazione fiscale , in quanto questa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali. In questo caso si parla di Bonus Ristrutturazioni ex art. 16-bis del Tuir, che prevede una detrazione dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute , fino a un ammontare massimo complessivo delle stesse pari a 48mila euro (elevata al 50%, su un limite di spesa pari a 96mila euro , per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021, dall’ultima legge di bilancio che ha modificato l’ articolo 16 , comma 1, del DL 63/2013);

per l’intervento in oggetto , in quanto questa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali. In questo caso si parla di ex art. del Tuir, che prevede una detrazione dall’ , fino a un ammontare massimo complessivo delle stesse pari a (elevata al pari a , per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021, dall’ultima legge di bilancio che ha modificato l’ , comma 1, del DL 63/2013); l’Ecobonus (articolo 14, comma 1, DL 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, compresi quelli non “residenziali“.

>> Per essere sempre aggiornato sulle novità. Clicca qui

Quindi, il cambio d’uso dell’appartamento, che il proprietario vuole riqualificare e ristrutturare, porterà alla perdita dei benefici fiscali secondo l’art.16-bis del Tuir, mentre rimane valida la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus).

Ti consigliamo:

Vuoi approfondire il tema dell’Ecobonus? Ti proponiamo dei volumi pubblicati da Maggioli Editore, che ti possono aiutare a capire i meccanismi di questa agevolazione.

Ecobonus e Super Ecobonus 110% - e-Book in pdf Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77/2021) sono tante le novità in materia di agevolazioni per l’efficientamento energetico. Arriva la proroga al 31 dicembre 2022 per gli edifici con più unità immobiliari e per gli...



Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020, 2020, Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle...



Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore 2020, Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...



Foto di copertina: iStock/SolisImages