Webinar patologie edilizie, diagnosi e interventi correttivi

Dall’esperienza maturata con il corso di alta formazione sulle patologie edilizie, Maggioli Formazione organizza un nuovo corso completo formulato per i geometri professionisti dedicato alla diagnosi e agli interventi per correggere e prevenire le patologie edilizie più diffuse e problematiche che si possono riscontrare tanto negli edifici esistenti quanto in quelli di nuova costruzione. Una serie di corsi online organizzati per tematiche, presentati in anteprima nel video in fondo all’articolo.

Programma e docenti

Questo corso comprende tutti e tre i moduli dedicati, rispettivamente a:

1) Umidità da risalita, muffe, condense e infiltrazioni (modulo I)

2) Impermeabilizzazione degli edifici e degli interrati (modulo II)

3) Degrado facciate, intonaci e rivestimenti con materiali naturali e artificiali (modulo III)

Gli appuntamenti saranno il: 7 ottobre, 14 ottobre, 4 novembre, 11 novembre, 25 novembre, 2 dicembre 2021.

I docenti saranno:

Marco Argiolas , patologo edile, tecnico esperto nell’analisi, comprensione e correzione dei danni, difetti e degrado delle costruzioni;

, patologo edile, tecnico esperto nell’analisi, comprensione e correzione dei danni, difetti e degrado delle costruzioni; Carla Lisci , dottoranda di Ricerca presso il laboratorio Hércules dell’Università di Évora, i suoi studi attuali si concentrano sull’applicazione di formulazioni chimiche utili alla protezione e alla conservazione dei materiali lapidei naturali;

, dottoranda di Ricerca presso il laboratorio Hércules dell’Università di Évora, i suoi studi attuali si concentrano sull’applicazione di formulazioni chimiche utili alla protezione e alla conservazione dei materiali lapidei naturali; Marco Manca, geofisico specializzato nelle applicazioni, integrate, di tecniche geofisiche, di tipo strumentale (termografia all’infrarosso, ultrasuoni, magnetometria, potenziale elettrico, georadar), nella diagnosi del degrado (materico e strutturale) degli edifici (civili e monumentali).

Gli eventi sono accreditati per la formazione continua dei Geometri: 24 CFP

Prossimo evento: umidità da risalita, muffe, condense e infiltrazioni

A cura di Marco Argiolas, il primo modulo è strutturato in 4 appuntamenti, sempre nell’orario dalle 14:00-18:00:

7 ottobre 2021, Muffe e condense

14 ottobre 2021, Umidità di risalita muraria

4 novembre 2021, Impermeabilizzazioni

11 novembre 2021, Impermeabilizzazioni dei locali interrati

Un’anticipazione dei temi che ci saranno nei tre moduli. Guarda la registrazione qui sotto:



Foto di copertina: iStock/ChrisSteer