Bonus Idrico, non sarà cumulabile col Bonus Ristrutturazione

Sembra essere in via di ultimazione presso il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), questa volta per davvero, il tanto atteso decreto attuativo del Bonus Idrico, il bonus di 1000 euro destinato alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono i sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la rubinetteria con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato (>> illustriamo nel dettaglio il Bonus Idrico e tutti gli interventi ammessi in questo articolo).

Nel suo comunicato il MITE ha specificato che il bonus può essere richiesto una sola volta e per un solo immobile, nel limite massimo di 1000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ma fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.

Inoltre, e questa è un’informazione fondamentale su cui c’erano ancora dubbi, il Bonus Idrico NON sarà cumulabile con il Bonus Ristrutturazione né con altre agevolazioni fiscali usufruite per gli stessi interventi.

Questo significa che se, ad esempio, si è ristrutturato interamente il bagno, con rifacimento dell’impianto idraulico, e quindi si è eseguito un intervento di manutenzione straordinaria usufruendo del Bonus Ristrutturazione al 50% (con detrazione/sconto in fattura/cessione del credito), non è possibile chiedere anche il Bonus Idrico di 1000 euro per la fornitura e la posa in opera di sanitari, miscelatori, ecc.

Bonus Idrico 2021, come richiederlo

Il MITE ha specificato che il Bonus Idrico sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse annuali. Ci sarà quindi un vero e proprio click day? Quello che sappiamo finora è che al fine di ottenere il bonus di 1000 euro, gli interessati dovranno presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del MITE, previa autenticazione accertata attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica CIE.

Al momento della registrazione, sarà necessario fornire le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

del beneficiario; importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;

per cui si richiede il rimborso; quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;

in opera o installazione; specifiche tecniche , per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in litri/minuto) del prodotto acquistato;

, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in litri/minuto) del prodotto acquistato; identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;

dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

All’istanza di rimborso dovrà essere allegata copia della fattura o della documentazione commerciale. Attendiamo il decreto attuativo a breve.

Consigliamo

L’ebook che raccoglie insieme tutti i bonus che riguardano l’edilizia:

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte...



Sul Superbonus 110% invece consigliamo questa raccolta di utili quesiti:

Superbonus 110% Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più problematiche...



Immagine: iStock/yunava1