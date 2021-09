Rivestimento bagno, quale materiale impermeabile scegliere?

Per ristrutturare un bagno e ottenere dei buoni risultati occorre un progetto preciso, un budget ben definito e tempistiche certe. É fondamentale affidarsi ai professionisti perché le variabili da considerare sono molteplici, dovute dalla varietà di decori, di materiali e degli arredi odierni. In particolare, la tecnologia dei materiali viene in aiuto per minimizzare tempi e costi della posa e gli impatti dello smaltimento, quindi con un approccio anche green.

Rivestimenti in fibra di vetro resistenti per il bagno

Cerasa, azienda italiana con esperienza pluridecennale nell’arredobagno, oltre a una grande varietà di arredi e soluzioni per il bagno disponibili, ha di recente lanciato Skinglass, una collezione dedicata ai rivestimenti in fibra di vetro applicabile in tutti quegli spazi in cui acqua, umidità e vapore richiedono materiali tecnologicamente resistenti. Quindi questa tecnologia è adatta per pareti, pavimenti, soffitti ed esterno mobili (della collezione DES) o alcuni lavabi freestanding sempre proposti dal brand.

La resistenza che offre al calpestio e all’acqua la rendono anche ideale per gli spazi doccia. Garantisce infatti una protezione integrale e antisismica, essendo certificata per fungere da legante strutturale. Materiali e metodo di posa permettono di applicare il rivestimento a parete, anche su piastrelle e superfici precedentemente esistenti. Questo si traduce in un vantaggio economico proprio in caso di ristrutturazione, anche per i tempi di posa e per lo smaltimento che si azzera.

I dettagli tecnici del rivestimento

Il rivestimento è realizzato in uno speciale tessuto bidirezionale, costituito da fibra di vetro EQ·dekor® trattata in superficie con una sostanza a base poliuretanica resistente agli alcali. Il materiale composito, strutturalmente avanzato, presenta buone prestazioni dal punto di vista fisico, chimico e meccanico, oltre che una resa estetica. Leggero e maneggevole, si adatta con grande flessibilità alla conformazione del suo supporto, per questo può essere applicato a pareti e mobili in maniera semplice. Particolarmente stabile, resistente alle trazioni, alle abrasioni, agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, è impermeabile e inalterabile. Prodotto realizzato in Italia, si conforma alle normative europee per la salute e la tutela dell’ambiente. Non contiene formaldeide ed è completamente inodore. È lavabile con acqua e i normali detergenti per la pulizia.

Come personalizzare gli ambienti e gli arredi?

Innovazione e tecnologia guidano il progetto, ma la componente di arredo che Skinglass propone è decisamente unica. Disponibile in 44 varianti originali che spaziano dagli elementi minimal fino ai decori più esuberanti: creazioni decorative di ispirazione naturale (mondo dell’acqua, della foresta e dei fiori), oppure grafiche geometriche e paesaggi reali e dell’immaginazione.

L’azienda propone gli stessi decori anche per rivestire i frontali dei mobili o i termoarredo Frame, una linea sempre dell’azienda, ma anche tessuti con le stesse fantasie. Il dettaglio che fa la differenza sta nella possibilità di personalizzazione: il disegno selezionato può infatti venire ridimensionato in funzione della superficie di applicazione, creando ambienti unici e molto personali, adattandosi a qualunque esigenza di spazio, dalle dimensioni più ridotte a quelle più generose. L’azienda è da sempre un valido partner per privati e professionisti nella realizzazione di percorsi di arredo e di decoro originali e di grande qualità, per la sala da bagno ma anche per le stanze limitrofe, grazie alla grande flessibilità delle soluzioni proposte.

Per maggiori informazioni:

Skinglass Cerasa

Foto di copertina: Cerasa-Skinglass-14 | Skinglass variante Magnol, a parete e per interno doccia