Green Pass e Condominio: regole per amministratori, assemblee e controlli

Come abbiamo visto, dal 15 ottobre 2021 il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, comprese le libere professioni. Ma come gestire il Green Pass in condominio? Quali regole valgono per gli amministratori di condominio e per le assemblee condominiali che si svolgeranno dopo questa data?

Anche se il Governo non ha ancora fornito indicazioni specifiche, l’Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili ANAMMI ha delineato una serie di indicazioni per orientare i professionisti associati, basate, come specificato dal Presidente Giuseppe Bica, “su interpretazioni ragionevoli e sul diritto condominiale”.

Green Pass amministratore di condominio

L’amministratore di condominio è un libero professionista, quindi un lavoratore autonomo con partita Iva, e in quanto tale, come specificamente indicato dal decreto annunciato dal Governo, dovrà essere in possesso di Green Pass. Stessa cosa i dipendenti del suo studio professionale, che dovranno anch’essi avere la Certificazione Verde per poter continuare a svolgere l’attività lavorativa senza interruzioni.

Green Pass assemblea condominiale

Secondo il vademecum dell’ANAMMI, per ora restano invariate le modalità di svolgimento dell’assemblea condominiale, che dovranno quindi seguire le regole stabilite nel periodo emergenziale, prime fra tutte il mantenimento della distanza interpersonale e il corretto uso della mascherina.

L’Associazione consiglia anche la scelta di uno spazio di sicurezza per le assemblee: i locali in cui svolgere le riunioni dovranno quindi avere un rapporto di superficie minimo di 7 mq per partecipante.

Un ruolo importante è quello che spetta al presidente dell’assemblea, designato come responsabile della legittimità dell’assemblea. A questa figura sarà quindi demandato, in aggiunta ai consueti controlli della regolarità degli inviti e del computo dei millesimi presenti, il controllo preventivo del possesso del Green Pass da parte dell’amministratore.

Infine secondo l’ANAMMI, l’amministratore, nel convocare l’assemblea condominiale in luoghi selezionati per tale necessità, dovrà chiedere preventivamente al gestore dei locali (ad esempio una sala in affitto) se intende condizionare l’accesso al possesso del Green Pass. In questo caso, anche se un solo partecipante all’assemblea non avesse la certificazione, l’amministratore dovrà scegliere una location differente, in modo da evitare successive contestazioni.

L’Associazione chiede comunque al Governo di fornire “ulteriori indicazioni sull’utilizzo del Green Pass in ambito condominiale, in modo da operare in sicurezza”.

