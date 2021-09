Super Green Pass obbligatorio anche per professionisti autonomi?

Se ne discute già da settimane ma in giornata arriverà l’ufficialità: da metà ottobre il Green Pass sarà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, e si parla già quindi di Super Green Pass.

La Certificazione Verde Covid-19 – che attesta l’avvenuta inoculazione di almeno una dose di vaccino contro il Sars-CoV-2, l’avvenuta guarigione dall’infezione (nei 6 mesi precedenti) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (nelle 48 ore precedenti) – diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati con il nuovo decreto per cui il governo Draghi ha convocato il Consiglio dei ministri per oggi, 16 settembre 2021, alle ore 16.

Una volta che il decreto sarà stato approvato dal cdm saranno circa 20 milioni i lavoratori obbligati da metà ottobre (si ipotizza dall’11 o dal 18 ottobre) a possedere, ed esibire, il Super Green Pass per poter continuare a lavorare. Per la precisione, il Sole24Ore parla di una platea di 19,3 milioni di lavoratori, a cui togliere i 3,5 milioni di dipendenti dei settori istruzione e sanità dove di fatto l’obbligo esiste già.

Super Green Pass studi professionali

Ma per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che lavorano in proprio e non hanno dipendenti, e quindi altri 3,3 milioni di lavoratori (così come calcolati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro)? Avranno anche loro l’obbligo di Super Green Pass?

Questo è uno dei più grossi nodi normativi da sciogliere, insieme alla questione delle sanzioni da adottare in caso di assenza di Certificazione Verde (l’ipotesi è la sospensione dal lavoro, con stop dello stipendio ma senza possibilità di licenziamento) e a quello dei fondi per i tamponi per i non vaccinati.

Nelle intenzioni del governo le nuove norme sull’obbligo di Green Pass saranno applicabili anche agli studi professionali, ma è probabile che la disciplina dei lavoratori autonomi, per la sua particolarità (e la difficoltà nell’esercitare eventuali controlli), venga rimandata a un successivo provvedimento. E per quanto riguarda il Green Pass per l’accesso ai cantieri edili? Attendiamo specifiche, che sicuramente arriveranno a breve.

Quello che finora è certo è che ci saranno delle esenzioni: sarà escluso dall’obbligo chi non può essere vaccinato contro Covid-19 a causa di patologie o particolari condizioni transitorie (così come indicato nella circolare già emanata dal ministero della Salute), esibendo un valido certificato medico.

