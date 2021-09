Seminario Architettura che verrà: la progettazione del domani

Dopo il successo del format virtuale del 2020, con un’altissima partecipazione, è stato confermato il nuovo ciclo di seminari, chiamato “L’architettura che verrà: idee, opportunità e soluzioni per una progettazione che guarda al domani”, organizzato dalla rivista The Plan, che saranno online nella prima metà del 2021 e in presenza nella seconda metà dell’anno. Il programma di conferenze sarà caratterizzato da interventi altamente qualificati di importanti architetti del panorama italiano, operatori immobiliari e aziende partner di qualità. Si discuterà sui diversi sviluppi e sulle trasformazioni nella progettazione architettonica e urbana, in seguito ai cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria.

Ogni conferenza avrà una durata di 4 ore e prevedrà un’introduzione da parte del moderatore, alcuni interventi tecnici, interventi di importanti architetti del panorama italiano e Q&A. Per ogni evento è stato richiesto l’accreditamento al CNAPPC di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per architetti.

>> Il tecnico, a causa dell’emergenza sanitaria, deve adattarsi a diversi cambiamenti. Leggi: Super Green Pass obbligatorio anche per professionisti autonomi?

Prossimo appuntamento: Dalla rigenerazione urbana al dettaglio, sviluppo di nuovi modelli architettonici vincenti

Il programma e i relatori

Giovedì 23 settembre ore 14.30-18.30

presso il Grand Hotel Baglioni, Piazza dell’Unità Italiana 6 – 50123 Firenze

Nono appuntamento e secondo in presenza con i Seminari di Architettura organizzati da The Plan con il tema “L’architettura che verrà: idee, opportunità e soluzioni per una progettazione che guarda al domani”.

L’appuntamento avrà come protagonisti: Andrea Tota, Head of Real Estate Italy The Student Hotel, e Andrea Peschiera, Partner e Director dello studio Tectoo. Tota con il suo intervento dal titolo “TSH: la rigenerazione urbana e lo sviluppo di un modello ibrido vincente” presenterà il concept alla base della progettazione di ogni struttura ricettiva del brand The Student Hotel e l’importanza data alla parallela valorizzazione del contesto in cui gli edifici sono costruiti.

Successivamente, Peschiera proporrà l’intervento “Il senso delle cose: Architettura e Dettaglio” che propone una riflessione sull’importanza dei diversi elementi in ambito di progettazione e sul cambio delle priorità a seguito della pandemia. Chiuderà la conferenza un dibattito sul tema moderato da Luca Giannelli, CEO United Consulting.

>> Dal momento che nell’appuntamento si parlerà anche di edifici NZEB, leggi anche: Superbonus e edifici nZEB: quando i requisiti sono obbligatori?

Gli interventi dei Guest Architects saranno preceduti dalle presentazioni dei partner dell’evento dai titoli:

“Riqualificazione energetica ed edifici NZEB con il sistema di isolamento a cappotto” dell’ Ing. Raffaele Molteni per Röfix ,

per , “Il cambiamento del bagno. Creare innovazione attraverso il design sostenibile” dell’ Arch. Andrea Lupi per Duravit ,

per , “Tecnologie dei materiali ultracompatti e ambiti applicativi nell’architettura e nel design” dell’ Arch. Marco Bossetti per Gruppo Cosentino ,

per , “Il cammino verso l’NZeb attraverso l’involucro termico Trespa” dell’Arch. Andrea Vezzi per Trespa Italia.

Evento con rilascio di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per architetti e attestato di frequenza per ingegneri e geometri.

Consigliamo

In previsione del ricorrente appuntamento del 23 settembre, proponiamo dei volumi, pubblicati da Maggioli Editore, che possono essere utili nell’affrontare gli argomenti con maggiore consapevolezza.

Il progetto di rigenerazione urbana Fabrizio Schiaffonati, Giovanni Castaldo, Martino Mocchi, 2017, Maggioli Editore 2017, Il tema del recupero e della rigenerazione dei brownfield, ambiti rilevanti che derivano dalle dinamiche di crescita della città post-industriale, rappresenta un argomento di grande attualità, che offre delle occasioni uniche per il ripensamento strategico dello sviluppo urbano. Su...



Progettare edifici a energia zero Federico Arieti, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo volume, giunto alla seconda edizione, pone base sul presupposto che realizzare un edificio ad energia zero ed elevato comfort ambientale non significa ragionare in termini di centimetri di coibente, né di mere tematiche “impiantistiche” (rilevanti,...



Progettare edifici NZEB in clima mediterraneo E. Di Giuseppe, 2016, Maggioli Editore 2016, L'ebook mette in luce le possibili problematiche legate alla realizzazione di edifici a "consumo energetico quasi zero", o in inglese "nearly Zero Energy Buildings" (nZEB), ovvero edifici il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) è significativamente coperto da energia...



Foto: theplan.it