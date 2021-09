Incendio della Torre dei Moro a Milano: FIVRA ricorda l’importanza dei materiali incombustibili

La facciata di un edificio può essere rivestita con differenti tecnologie, come ad esempio cappotto termico, facciata ventilata e cladding esterno.

L’incendio del palazzo in via Antonini a Milano ha messo in luce l’importanza della scelta

dei materiali, qualunque sia il rivestimento definito in fase progettuale.

Sull’edificio in questione, come riportato dalle principali testate, le fiamme si sarebbero propagate rapidamente lungo il rivestimento esterno (le “vele” di colore bianco), composto da un nucleo combustibile, tanto da renderne completamente visibile la struttura su cui era

posato.

Ricordando la necessità di riqualificare il parco edilizio nazionale, anche sfruttando gli attuali incentivi fiscali come il Superbonus 110%, FIVRA ribadisce che la sicurezza antincendio delle facciate rappresenta un tema di assoluta importanza.

Per progettare e ottenere una facciata sicura, è indispensabile adoperare materiali incombustibili e non infiammabili, proprietà che contraddistinguono le lane minerali, in Euroclasse A1 o A2 di reazione al fuoco.

FIVRA è l’associazione italiana senza fini di lucro che rappresenta i produttori di lane minerali (lana di roccia e lana di vetro per isolamento), gli isolanti più utilizzati nel mondo ed in Europa.

Rispetto ad altri materiali, le lane minerali consentono non solo di raggiungere elevati livelli di risparmio energetico (e conseguente diminuzione di inquinanti sia locali, sia climalteranti), ma anche di migliorare il comfort abitativo termico ed acustico, unito alla migliore protezione dal fuoco.

Non perderti: Dal 7 ottobre via al rinnovo periodico conformità antincendio condomini

Sicurezza antincendio e facciate

Sei interessato alla sicurezza antincendio e vorresti sapere di più sulle facciate degli edifici? Guarda la video intervista di Mauro Ferrarini a Massimo Rossetti per EdilTecnico sulle facciate e gli isolanti. Chiarimenti e risposte su:

rischio di confusione tra nomi commerciali dei prodotti e nomi dei materiali, la tragedia della Grenfell Tower del 2017 e il ruolo del cappotto durante l’incendio, cosa è successo durate l’incendio della Torre dei Moro a Milano.



Sull’incendio della Torre dei Moro e sulla sicurezza antincendio consigliamo la lettura anche dei seguenti articoli:

>> Isolanti EPS di produzione estera: AIPE e Cortexa fanno il punto su conformità e normativa

>> Incendio Torre dei Moro: il cappotto termico non c’entra

>> L’incendio di Milano tra rivestimenti difettosi, normativa antincendio e problemi assicurativi

>> Antincendio facciate edifici civili: requisiti e regole di progettazione per l’involucro esterno

Consigliamo

Foto:iStock.com/Rattankun Thongbun