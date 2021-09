Porte e finestre in ThermoFibra, un nuovo sistema per garantire l’isolamento acustico e termico

Uno tra gli interventi più richiesti nell’edilizia, soprattutto in questo periodo storico, è sicuramente la sostituzione o l’acquisto di infissi per la casa. Infatti, sono presenti diverse agevolazioni che consentono di beneficiare di particolari incentivi fiscali (Ecobonus, Bonus ristrutturazioni e Superbonus 110% che includono tra le opere detraibili un cambio di infissi). Esiste una tecnologia in grado di venire in aiuto nel caso di questi interventi e progetti: il sistema Elegant che combina qualità tecniche ad un’attenta ricerca estetica.

Tra le caratteristiche principali abbiamo la resistenza, la solidità e le prestazioni eccellenti, oltre al design, l’eleganza e il forte impatto estetico. Il mercato oggi offre tante alternative, ma trovare una soluzione che combini tali qualità in un unico prodotto, rende il sistema ancora più innovativo.

Ecco perchè i professionisti e i privati alla ricerca di un partner affidabile per la realizzazione di porte e finestre, possono optare per i prodotti dell’azienda belga Deceuninck, con oltre 80 anni di esperienza, presente sul territorio italiano nel settore infissi da più di 10 anni. Specializzata nella produzione di soluzioni in PVC, ha concepito il nuovo sistema di finestre e porte Elegant, che presenta peculiarità uniche.

>>> Potrebbe interessarti anche: Il moderno PVC: una soluzione sostenibile per gli infissi

Deceuninck Elegant, tecnologia di rinforzo ThermoFibra

“Elegant, la nuova era della finestra”: così Deceuninck presenta il nuovo sistema che integra caratteristiche tecniche originali e innovative a un’eleganza senza tempo, capace di dare un aspetto unico.

Il sistema Elegant, riciclabile al 100%, è caratterizzato da una battuta che può arrivare fino a 7 mm grazie alla innovativa tecnologia di rinforzo ThermoFibra ed un cuore modulare.

iCOR, la struttura modulare delle finestre

iCOR è la struttura modulare che compone le finestre. È caratterizzato da uno schema modulare, dove il telaio può diventare la base in cui inserire ante con linee diverse, motivo per cui è totalmente personalizzabile.

Inoltre, per garantire ottimi risultati dal punto di vista dell’isolamento acustico, termico e dell’impermeabilità, questo sistema ha una guarnizione centrale che, insieme a quella interna ed esterna, garantisce una potente barriera contro rumori, il caldo e il freddo.

ThermoFibra, un rinforzo dell’anta con fasci continui di fibra di vetro per il risparmio energetico

La serie Elegant ThermoFibra è costruita sfruttando la tecnologia innovativa della ThermoFibra, un rinforzo dell’anta con fasci continui di fibra in vetro che ne attraversano tutta la lunghezza. Ciò comporta diversi vantaggi: in combinazione con il rinforzo termico Forthex presente nel telaio, la finestra raggiunge un valore Uf eccezionale di 0,88 W / m2K, cruciale per soddisfare gli standard di costruzione passiva o altri requisiti di risparmio energetico.

Inoltre l’anta è molto più leggera, elemento fondamentale quando si devono maneggiare finestre di grandi dimensioni. Infine risulta molto stabile e, grazie alla battuta estremamente stretta dell’anta Infinity ThermoFibra, permette l’aumento sia della superficie vetrata che della quantità di luce che viene diffusa nella stanza. Oltre alle caratteristiche tecnologiche del prodotto, il sistema tiene conto delle tendenze architettoniche attuali e future e si declina così in diversi stili, adatti a molteplici esigenze.

>>>> Ti interessano approfondimenti come questi? Ricevili via mail

Il sistema Elegant, una soluzione sostenibile e adattabile ai diversi progetti

Avendo una diretta applicazione nell’edilizia questo sistema tecnologico può soddisfarre il gusto e le esigenze a seconda dei diversi casi progettuali e architettonici. Esistono oltre 50 colorazioni, infatti le pellicole sono suddivise in quattro grandi categorie:

legno naturale : porte e finestre disponibili nelle tonalità calde del legno, capaci di esaltare lo stile rustico delle case fuori città, quindi perfette per i modelli Elegant Origin;

: porte e finestre disponibili nelle tonalità calde del legno, capaci di esaltare lo stile rustico delle case fuori città, quindi perfette per i modelli Elegant Origin; legno verniciato : è possibile scegliere tra diverse tonalità applicate al calore del legno, in modo da unire tradizione e modernità;

: è possibile scegliere tra diverse tonalità applicate al calore del legno, in modo da unire tradizione e modernità; colori lisci : sono colori omogenei, che si adattano perfettamente allo stile urbano, ideali per loft e progetti industriali;

: sono colori omogenei, che si adattano perfettamente allo stile urbano, ideali per loft e progetti industriali; finiture metalliche: colori freddi, metallici, pensati per valorizzare edifici moderni e minimal.

Tutte le soluzioni sono fondate sulla sostenibilità, in quanto tutti i profili dei sistemi Elegant sono riciclabili. L’azienda dispone di un centro di di riciclaggio a Diksmuide, in Belgio, dove recupera il PVC dal 2012, producendo un materiale della stessa alta qualità e stabilità del materiale vergine. Usare PVC riciclato per la produzione di finestre consente di ridurre notevolmente l’impatto sull’ambiente.

Per maggiori informazioni:

Deceuninck

Foto di copertina: DECEUNINCK Elegant_Technisch_Cam 3_Elegant_1