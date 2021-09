Fino all’11 ottobre 2021 è possibile presentare le candidature per la partecipazione ai Premi Architetto/a italiano/a e Giovane talento dell’Architettura italiana (per gli under 35) banditi dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC in occasione della consueta Festa dell’Architett*.

I progetti saranno valutati in base alla capacità di ottenere spazi (o oggetti, nel caso del design) inclusivi, accessibili, sostenibili e rigenerativi dal punto di vista ambientale.

Possono essere candidati progetti realizzati e regolarmente completati a partire dal 30 giugno 2017 e relativi a cinque diverse categorie:

opere di nuova costruzione ;

; opere di restauro o recupero ;

; opere di allestimento o di interni ;

; opere in spazi aperti, infrastrutture, paesaggio ;

; opere di design.

Il Premio Architetto/a italiano/a sarà assegnato alla migliore tra le cinque Menzioni d’Onore conferite dalla giuria in occasione della Festa dell’Architett* 2021 (che si terrà a novembre >> qui trovi il programma dell’edizione dell’anno scorso), mentre il Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2021 al giovane professionista di età non superiore ai 35 anni la cui opera risulterà meglio classificata tra quelle partecipanti al Premio Architetto/a italiano/a.

Premi Architetti CNAPPC, come candidarsi o candidare progetti altrui

Le candidature possono essere proposte tramite:

autocandidatura ;

; segnalazione di candidati da parte di soggetti laureati in architettura anche non iscritti all’Albo professionale (all’indirizzo premioarchitettoitaliano2021@cnappc.it);

da parte di soggetti laureati in architettura anche non iscritti all’Albo professionale (all’indirizzo premioarchitettoitaliano2021@cnappc.it); segnalazione da parte di un elenco di advisors selezionati dal CNAPPC, individuati nei direttori delle principali riviste di architettura in Italia (Casabella, Domus, Il Giornale dell’Architettura, The Plan, Interni).

L’edizione di quest’anno del Premio si appresta a essere particolarmente importante perché parteciparvi significa essere parte attiva del grande progetto New European Bauhaus, il programma della Commissione Europea che assegna ad arte, cultura, design, architettura, inclusione sociale, scienza e tecnologia il compito di progettare futuri modi di vivere, unendo sostenibilità e bellezza.

I due premi del CNAPPC intendono infatti dare visibilità ai lavori di architette e architetti che esprimano i valori portanti della rivoluzione culturale messa in campo dall’Europa. La visibilità data dal premio del CNAPPC sarà ancora una volta ampliata dalla pubblicazione dello Yearbook, diffusa in Italia e all’estero, che raccoglierà i progetti selezionati dalla giuria, come testimonianza per le istituzioni, le comunità e la committenza.

Per ulteriori informazioni

concorsiawn.it/festadellarchitetto-2021