Stampa online progetti per studi e imprese: tipologie e vantaggi

La stampa digitale è ormai un servizio molto diffuso che permette di risparmiare tempo e denaro ottenendo un servizio di qualità e dei prodotti già pronti all’uso. Si tratta di una metodologia di stampa che ricorre a processi tecnologici e non necessita di matrici o altri elementi che sono presenti, invece, nella stampa tradizionale.

Molti studi e piccole e medie imprese si rivolgono alla stampa online per le sue potenzialità, perché permette di produrre stampe di ogni formato e grandezza mantenendo una notevole qualità e ad un prezzo ridotto, utilizzando dei materiali resistenti e durevoli nel tempo.

Biglietti da visita, volantini, brochure, striscioni pubblicitari e così via, sono tutti prodotti cartacei che possono essere ricreati e stampati online in modo più accessibile, veloce e ad oggi anche sostenibile grazie all’utilizzo di materiali bio. Perché è un servizio che conviene alle imprese e come funziona la stampa online?

Perché scegliere la stampa online per studi e imprese

La pubblicità stampata ancora oggi è una grande fonte di visibilità per le aziende che hanno l’obiettivo di promuovere il brand e incrementare i guadagni. Oggi, grazie all’evoluzione tecnologica e alla diffusione di strumenti sempre più innovativi, la qualità della stampa è aumentata a tal punto da offrire servizi e prodotti totalmente nuovi e convenienti sotto ogni punto di vista.

Una startup, un negozio o un’azienda che necessita di promozione può richiedere un servizio di stampa online e ottenere dei prodotti velocemente e semplicemente, nel giro di pochi passaggi svolti sul sito web della società di stampa online.

Grazie al web, quindi, è possibile progettare ogni singolo prodotto direttamente sul sito, scegliere i materiali di realizzazione e in pochi click il sito invia l’ordine direttamente al reparto di produzione delle stampe.

I servizi di stampa online offrono totale autonomia e libertà di scelta, che permettono di ottenere delle soluzioni su misura e personalizzate in base ai gusti, ai valori e alle necessità di ogni azienda.

Quali sono le tipologie di stampa online?

Come funziona la stampa digitale? La stampa digitale è un processo che racchiude diverse tecnologie che variano in base alla tipologia di prodotto che si desidera stampare e dal formato. Troviamo la semplice stampa su carta fotografica fino alla stampa in pvc adatta per i prodotti che devono resistere agli agenti esterni. La stampa a bobina e la stampa piana per i pannelli e così via.

Le tipologie di stampa digitale più utilizzate dai siti di stampa online sono:

● stampa digitale a raggi ultravioletti, utilizzata principalmente per le stampe su materiali rigidi, produce un effetto finale semi-lucido ed è perfetta per le stampe da utilizzare all’esterno.

● stampa digitale con tecnologia Latex, molto ecologica e può essere sfruttata su qualsiasi tipologia di supporto, offre una qualità fotografica molto alta ed è adatta anche per un uso esterno.

● stampa digitale a solvente, perfetta per i formati di grandi dimensioni, resiste agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

● stampa digitale laser, la più diffusa perché permette di realizzare qualsiasi tipologia di stampa in piccolo formato.