Casa a rischio di perdita del panorama? Si possono visionare i progetti del vicino

Capita di frequente che la crescita di alberi o il sorgere di nuove costruzioni sui terreni confinanti la propria abitazione metta a rischio la visuale disponibile… si può intervenire? E se sì, come?

Secondo il Tar Sardegna il privato che veda minacciato il proprio panorama ha innanzitutto il diritto di visionare i progetti edilizi del vicino, anche senza che ci sia l’ipotesi di abuso edilizio (Sentenza n. 586 10 agosto 2021).

Tutela del panorama, il caso in questione

La questione è stata esaminata dal Tar Sardegna in occasione dell’istanza di accesso agli atti avanzata da un cittadino che vedeva minacciato il panorama della propria abitazione a causa di un imminente intervento edilizio su un terreno adiacente la sua proprietà.

L’esigenza di tutela del panorama è stata ritenuta indipendente dall’edificabilità urbanistica, e a difesa della bellezza della visuale goduta fino a quel momento, il privato ha potuto visionare i progetti edilizi del vicino, anche senza che si ipotizzassero abusi da parte sua.

Secondo il Tar, infatti, non appena vi è il sentore che una nuova costruzione possa diminuire la percezione del panorama va chiesto l’accesso agli atti: un ricorso che intervenga successivamente, con la visibilità già compromessa, sarebbe tardivo. La regola generale è quindi quella di garantire subito l’accesso agli atti, per favorire la partecipazione e assicurare imparzialità e trasparenza.

In caso dalla visione dei progetti emergano illegittimità (per quanto riguarda, ad esempio, altezze e cubature), sarà possibile contestare la costruzione con un ricorso, da presentare necessariamente entro 60 giorni dalla conoscenza del progetto.

Ad ogni modo, in assenza di abusi, si può tutelare il panorama impedendo la costruzione altrui solo se esiste una servitù di veduta tra due fondi (>> leggi anche Il diritto di veduta può incrinare il rapporto di vicinato). Se manca il titolo di servitù altius non tollendi (di non costruire “più in alto”), il vicino con apposito titolo edilizio può costruire e può piantare alberi di alto fusto (purché rispetti le distanze previste dal codice civile >> qui trovi un approfondimento sulle distanze tra piante e confini).

