Dopo l’annuncio del 13 agosto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 64 il bando di concorso pubblico, su iniziativa del MEF insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica – Commissione RIPAM, per il reclutamento a tempo determinato di 500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi del PNRR presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi.

Tra le 500 risorse – necessarie per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di Ripresa e Resilienza – 104 dovranno rispondere al profilo informatico, ingegneristico e ingegneristico gestionale (Codice INF/ING).

La scadenza del concorso è stata fissata al 20 settembre 2021. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema Step-One 2019. È richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

Trattandosi di assunzioni legate al PNRR, queste saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Concorso 104 Ingegneri MEF

Le 104 unità del profilo informatico, ingegneristico e ingegneristico gestionale sono così distribuite:

20 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con priorità per la figura professionale di ingegnere gestionale ove disponibile;

Altri profili

Oltre a questi 104 posti (Codice INF/ING) gli altri sono così suddivisi:

198 unità per il profilo economico – Codice ECO;

– Codice ECO; 125 unità per il profilo giuridico – Codice GIURI;

– Codice GIURI; 73 unità per il profilo statistico-matematico – Codice STAT.

Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate. Vediamo nel dettaglio i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali sono le prove del concorso.

Concorso MEF, requisiti

Per partecipare al Concorso MEF occorre essere in possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (20/09/2021, ore 14:00):

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore ai 18 anni ;

; titolo di studio: laurea ;

; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Per chi concorrerà per i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile, per i posti presso il Ministero della Giustizia è richiesta la sola condotta incensurabile.

Concorso MEF, prove di selezione

Il Concorso MEF 500 professionisti, ai sensi della riforma contenuta all’articolo 10 del DL 44/2021, si articolerà attraverso le seguenti fasi: una prova scritta; valutazione dei titoli.

Per quanto riguarda la prova scritta, questa sarà diversa per ogni codice di concorso, e consisterà in una serie di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti sulle materie descritte all’articolo 6 del bando per ogni codice di concorso. Nel caso del profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) le materie saranno:

informatica;

metodologie e strumenti di project management;

nozioni di diritto comunitario;

nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale;

lingua inglese.

La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali. Il punteggio sarà espresso in trentesimi e questa si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo la prova scritta per i candidati risultati idonei alla prova stessa e anch’essa sarà differenziata in base ai codici di concorso. Il punteggio massimo attribuibile con la valutazione dei titoli è di 10 punti.

