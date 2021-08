Attivo il sito del Governo dedicato al PNRR, Italia Domani

Nei giorni scorsi è stato messo online il portale ufficiale del Governo dedicato al PNRR, Italia Domani, che ha l’obiettivo di diventare il sito di riferimento per tutto quello che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Next Generation EU.

Sul sito sono infatti illustrati tutti i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento sullo sviluppo degli interventi previsti.

La cosa più interessante è che il portale consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute, in modo che chiunque sia interessato, anche un comune cittadino, possa controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del PNRR.

Italia Domani, sezioni del sito

Esaminiamo meglio le varie sezioni indicate a menu.

Accedendo alla sezione Priorità Trasversali è possibile navigare fra le principali misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei divari territoriali.

La sezione Missioni illustra invece tutti i principali interventi contenuti in Italia Domani, suddivisi nelle sei missioni di cui si compone il Piano:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Rivoluzione verde e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute

Nella sezione Risorse è consultabile un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per ogni Missione, con l’indicazione delle risorse aggiuntive stanziate all’interno del Fondo Complementare.

Alla sezione Investimenti sarà possibile consultare gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel Piano, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno. La ricerca funziona con un sistema di filtri che consentono di visualizzare solo le tematiche e gli investimenti a cui si è più interessati.

La sezione Riforme illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le riforme.

La sezione Piano Complementare è dedicata invece all’ulteriore fondo di 30,6 miliardi che il Governo italiano destina al piano di lavoro per la ripresa, accanto alle sovvenzioni e ai fondi stanziati dall’Unione Europea, “un impegno tangibile per finanziare tutti i progetti ritenuti validi per la ripartenza nazionale e non coperti da sovvenzioni e prestiti del RRF (Recovery and Resilience Facility)”.

Dal portale è inoltre possibile visualizzare e scaricare tutti i documenti di approfondimento disponibili, e consultare una serie di FAQ.

Scopri di più >> italiadomani.gov.it

