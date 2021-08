Facciate, soluzioni tecnologiche alternative per l’involucro esterno

Quando parliamo di facciate, intendiamo quelle chiusure verticali aventi la funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto l’esterno. Le interfacce verticali dell’involucro edilizio sono quindi elementi di separazione, le cui caratteristiche prestazionali hanno il computo di assicurare un adeguato livello di comfort abitativo termoigrometrico interno attraverso le diverse soluzioni costruttive adottate. Un’ altra importante caratteristica è quella di connotare architettonicamente l’oggetto edilizio, nella sua relazione con il contesto. L’immagine esterna è affidata spesso all’aspetto formale di come appare l’edificio. Ecco perché le chiusure verticali diventano un elemento comunicativo, espressione dell’avanzamento delle tecnologie, dello sviluppo dei materiali e di perfezionamento progressivo delle prestazioni.

Vediamo degli esempi.

Facciate, soluzioni tecnologiche diverse per l’involucro esterno

Un esempio concreto lo propone l’azienda di Manni Group, Isopan – Insulating Design, specializzata in soluzioni per l’involucro edilizio, realizzando ADDMIRA: un insieme di tutte le innovazioni ed i sistemi per il mondo delle facciate di design.

Partendo dal nome stesso del sistema si cerca di coniugare l’attenzione alla bellezza architettonica e alle finiture di pregio, capaci di rendere unica l’identità dell’edificio attraverso la sua forma. Il prefisso ADD- richiama al tema dell’aggiunta, della stratificazione e della combinazione di elementi che caratterizzano la versatilità delle facciate Isopan.

All’interno della famiglia ADDMIRA si trovano le tre sottocategorie di sistemi per l’involucro esterno: ADDVision, ADDCross e ADDWind.

Isolamento termico, acustico e resistenza alle infiltrazioni d’acqua in un involucro edilizio

Con il sistema ADDMIRA, ogni progetto può trovare nuovi punti di incontro tra tecnologia, innovazione e creatività, grazie alla varietà di proposte del mondo off-site. Il punto di forza di questo sistema è infatti la versatilità, poiché esiste un’applicazione per ogni esigenza architettonica, dalle pareti effetto marmo alle facciate ventilate.

Un involucro edilizio efficiente deve soddisfare requisiti fondamentali per ottenere le migliori performance energetiche: questa tecnologia, grazie all’esperienza di Isopan, riesce a rispondere alle caratteristiche richieste di isolamento termico, isolamento acustico e resistenza alle infiltrazioni d’acqua.

“Crediamo nell’innovazione e nella sostenibilità, oltre che nell’internazionalizzazione, come valori indispensabili su cui basare la nostra visione del futuro.

La nuova famiglia ADDMIRA, che comprende l’offerta Isopan dedicata alle facciate di design, rappresenta la massima espressione di questi principi, confermando il nostro servizio globale e la capacità di sviluppare soluzioni concrete ed innovative, grazie anche a partnership di valore con key player di settore. I sistemi proposti nelle tre categorie – ADDWind, ADDCross e ADDVsion – oltre a una fortissima qualità estetica per finiture e possibilità di combinazioni, puntano alla riduzione dell’impatto ambientale delle costruzioni, migliorando al contempo il comfort di coloro che vi abitano.” Enrico Frizzera, CEO Manni Group.

Pannelli sandwich con nucleo isolante in poliuretano o lana minerale

ADDVision è un sistema tecnologico per pareti e facciate realizzato con pannelli sandwich, con nucleo isolante in poliuretano o lana minerale. Proprietà importanti sono la leggerezza e la facilità di installazione, tant’è che questi prodotti si prestano ad essere utilizzati nell’edilizia off-site, in particolare nel settore industriale e commerciale.

Inoltre, è una soluzione polivalente: la varietà dei colori, delle finiture superficiali e dei rivestimenti metallici è molto ampia, ed è possibile adattare lunghezza, larghezza e spessore dei moduli secondo le diverse necessità. Questi possono poi essere abbinati a complementi e accessori Isopan come ISOLED, il sistema di illuminazione integrato ai pannelli in grado di creare molteplici giochi di illuminazione. Una caratteristica importante è la possibilità di customizzare completamente la superficie esterna del prodotto attraverso serigrafie personalizzabili in base alle necessità del progetto, assicurando una totale libertà nel design.

Pannelli sandwich con rivestimenti, soluzione per il retrofitting

ADDCross propone soluzioni innovative per facciate di edifici esistenti o di nuova costruzione, nelle quali i vantaggi dei pannelli sandwich si fondono con rivestimenti di pregio naturali e sintetici: gres, pietra, sughero e molte altre possibilità. In particolare, grazie alle caratteristiche prestazionali ed estetiche dei prodotti, questa gamma Isopan si pone come valida soluzione nel mondo della riconfigurazione (Retrofitting) degli edifici rendendoli allo stesso tempo più efficienti dal punto di vista energetico e rinnovandone completamente l’estetica.

Rivestimento dell’edificio con la facciata ventilata

Altro sistema dedicato al mondo delle facciate ventilate è rappresentato dal modello ADDWind. La facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio tecnologicamente complesso, con installazione a secco e che sfrutta ancoraggi di tipo meccanico per fissare alla parete esterna una seconda pelle. Prevede un’intercapedine d’aria tra la parete perimetrale dell’edificio, sulla quale viene aggiunto uno strato isolante, ed il rivestimento esterno.

Le migliori prestazioni derivanti dalla ventilazione della facciata consentono un incremento delle proprietà isolanti del pacchetto parete, da cui ne consegue una migliore efficienza energetica dell’intero edificio. Anche queste soluzioni si possono realizzare scegliendo tra un’ampia gamma di caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche e si prestano alla realizzazione di nuovi edifici o riqualificazioni di edifici esistenti, soprattutto nel caso di facciate e superfici modulari.

“La nuova gamma ADDMIRA è la perfetta combinazione tra massime performance isolanti e libertà espressiva. In essa si esprime virtuosamente la sintesi tra tecnologia ed esperienza che ci ha permesso di sviluppare sistemi in grado di coprire ogni necessità di progetto: dalle facciate ventilate, al cappotto a secco prefinito, comprendendo anche le tamponature per edifici esistenti privilegiando un approccio off-site e sostenibile.” Luigi Guerrini, Responsabile Ufficio Tecnico Isopan.

Per saperne di più:

Manni Group