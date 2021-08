Ok al Super Sismabonus per gli interventi locali sulle villette a schiera

La Commissione di monitoraggio delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici conferma la validità della Super agevolazione per gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera.

Un chiarimento che arriva con il documento di risposta 4/2021 alla Commissione dall’Agenzia delle Entrate e altri organi istituzionali e rappresentativi del settore delle costruzioni.

Si tratta però di un’inversione di marcia perché sulla questione si era già espressa la Commissione di Monitoraggio CSLLPP che, sottolineando le definizioni di Unità Strutturale così come riportato nella Circolare NTC 2018 del 21 gennaio 2019, n.7, precisava l’esclusione dall’applicazione del Sismabonus o Super sismabonus in caso di villetta a schiera (ovvero singola unità immobiliare appartenente ad un edificio più ampio).

Ricordiamo che l’unità strutturale secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.”

Pertanto il precedente responso della Commissione CSLLPP era motivato dal fatto che qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso “a schiera” non rientra nella definizione di unità strutturale, avendo della propria struttura il telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo in condivisione con almeno un’altra unità abitativa. Ne avevamo parlato meglio in questi articoli:

Vediamo allora perché cambia il punto di vista della Commissione e quando è possibile applicare il Superbonus per le villette a schiera.

Super Sismabonus per interventi locali

Il documento di risposta 4/2021 della Commissione di Monitoraggio Sismabonus, oltre a chiarire la questione unità strutturale e centri storici che ha sollevato un polverone sull’applicazione della super agevolazione minata dall’assenza di un progetto unitario, è stata ribadita l’importanza degli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1 del Dm del 17 gennaio 2018. Abbiamo approfondito meglio in questo articolo > Super Sismabonus, unità strutturale e centri storici. La parola del CSLLPP

Stiamo parlando di interventi che rientrano tra quelli disciplinati all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir (Sismabonus), ovvero quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Rientrano inoltre, il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati).

Ok Super Sismabonus villette a schiera. I lavori ammessi

Tra gli interventi agevolabili con il Super Sismabonus ci sono gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera.

Gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.

La Commissione di Monitoraggio CSLLP elenca poi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i lavori ammessi che chiariscono il parere del 21/10/2020 e che rientrano tra gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio:

l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura,

il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi,

la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità,

il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento,

il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

