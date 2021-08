Fiera Superfaces Lite 2021, l’evento sulle superfici nell’architettura in arrivo a Rimini

Si rimodula nella formula, ma non nella sostanza SUPERFACES, l’inedito marketplace b2b multisettore dedicato a tutto il mondo delle superfici per l’architettura, l’interior design e il contract organizzato da IEG – Italian Exhibition Group, leader in Italia, con i poli di Rimini e Vicenza, e player internazionale del settore fieristico congressuale. Una manifestazione di grande interesse sia per progettisti che per le aziende con il fine di conoscere tecnologie all’avanguardia ed essere più consapevoli nella scelta dei materiali. Scopri di più.

Superfaces Lite 2021, una preview per l’edizione del 2022

Quella di quest’anno sarà un’edizione di lancio, orientata a un posizionamento sul mercato più efficace del nuovo brand SUPERFACES per dare maggior visibilità e riconoscibilità a quelle aziende del settore che, ad oggi, non hanno ancora un appuntamento di riferimento.

La manifestazione, nell’edizione 2021, diventa così SUPERFACES LITE, per identificarla al meglio come preview di SUPERFACES 2022, che si terrà poi a fine settembre 2022 durante la Surfaces Week, ovvero in contemporanea con tutte le manifestazioni del settore delle superfici. Nel quartiere fieristico di Rimini troveranno ampio spazio le più recenti novità materiche di un settore ricco di tradizione e innovazione.

L’organizzazione interna dell’evento e le manifestazioni in programma

Per il nuovo format è stata di conseguenza individuata una collocazione temporale più funzionale: la fiera si terrà dal 13 al 15 ottobre 2021, in fiera a Rimini e in contemporanea con SIA Hospitality Design, l’unica manifestazione in Italia dedicata esclusivamente all’ospitalità e ai nuovi concept dell’accoglienza e dell’hotellerie. Le nuove date permetteranno così alle aziende espositrici di presentare i propri materiali e innovazioni a un pubblico mirato di progettisti e studi di architettura, general manager, proprietari di hotel, decision maker di catene internazionali e strutture ricettive extra alberghiere.

Inoltre, la fiera potrà beneficiare dell’indotto dato da un’altra manifestazione di settore leader come il TTG, il marketplace del turismo, e dalle mostre e aree speciali che – sempre in quegli stessi 3 giorni – ospiteranno nei padiglioni di Rimini le firme di studi di architettura attivi nel segmento ospitalità del panorama italiano e internazionale.

All’interno del padiglione D5 gli organizzatori di SUPERFACES LITE hanno previsto:

un’area espositiva “lean” studiata per fornire la migliore visibilità alle aziende partecipanti con un design coordinato;

nello stesso padiglione troveranno spazio anche la Superfaces Arena, che ospiterà convegni, incontri e talk;

, che ospiterà convegni, incontri e talk; la Superfaces Academy (spazio dedicato alla formazione su temi tecnici come la posa, la scelta dei materiali, la sostenibilità);

(spazio dedicato alla formazione su temi tecnici come la posa, la scelta dei materiali, la sostenibilità); l’area tematica Alchimie, che accenderà i riflettori sulle ibridazioni tra materiali e le combinazioni più inedite, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi.

A SUPERFACES LITE hanno già aderito aziende conosciute, tra le quali Mapei, Oikos, Skema, Tarkett, Unilin.

Inoltre, l’evento di apertura avrà un partner importante, la rivista INTERNI, protagonista editoriale e media partner del nuovo progetto SUPERFACES, da sempre concentrato sull’innovazione del settore.

Per scoprire di più:

Superfaces