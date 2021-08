Superbonus e agevolazioni prima casa, più tempo per trasferire la residenza

Come è noto, per non perdere le agevolazioni prima casa è necessario trasferire la propria residenza nel nuovo immobile acquistato entro il termine di 18 mesi. Se però l’immobile è soggetto a interventi di ristrutturazione agevolabili con il Superbonus 110% questo termine diventa più lungo, arrivando a 30 mesi.

È questa la novità inserita nel Decreto Semplificazioni bis (articolo 33 bis, Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato in Senato il 28 luglio scorso (>> leggi e scarica qui il testo coordinato del Decreto Legge Semplificazioni Bis con le modifiche apportate dalle Commissioni).

Nello specifico, l’articolo in esame, alla lettera c), prevede l’introduzione del nuovo comma 10-bis all’articolo 119 del D.L. 34/2020, stabilendo che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (art. 119 comma 1, lettere a), b) e c) del DL 34/2020) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

>>> Per tutte le altre novità sul Superbonus introdotte dal Semplificazioni bis LEGGI QUI

Ricordiamo che le agevolazioni prima casa consistono nel versamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto. Le casistiche sono due:

se il venditore è un privato (o un’azienda che vende in esenzione Iva) si applicano: l’ imposta di registro nella misura del 2% , anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile; l’ imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna

(o un’azienda che vende in esenzione Iva) si applicano: se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva: sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta del 4%, anziché 10%.

Ricordiamo anche che le agevolazioni prima casa non si applicano in caso di acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Sismabonus Acquisti: 30 mesi per la rivendita

Stessa estensione anche per il cosiddetto Sismabonus Acquisti. Lo stesso articolo 33 bis lettera c), prevede infatti anche l’introduzione del nuovo comma 10-ter all’articolo 119 del D.L. 34/2020, che stabilisce ci siano 30 mesi di tempo, e non più 18, per la rivendita da parte diimprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ricostruiti usufruendo del Sismabonus (>> qui trovi tutti i dettagli sul Sismabonus Acquisti).

Immagine: iStock/Nuthawut Somsuk