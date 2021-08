Abbiamo già parlato di V-Ray, uno dei più potenti (e diffusi) motori di rendering al mondo, e in particolare di V-Ray for SketchUp (VFS) per la produzione di immagini realistiche e di alta qualità che consentono ai professionisti dell’architettura e dell’edilizia di presentare al meglio i propri progetti e dare realismo alle ambientazioni.

Ora – con l’aiuto di Marco Chiarello, architetto specializzato nell’uso dei maggiori software di progettazione e autore della guida completa a SketchUp e del volume V-Ray for SketchUp – vediamo dove e come trovare oggetti 3D dettagliati per aggiungere particolari ai propri modelli.

Per arricchire i modelli con oggetti 3D già pronti si possono consultare le gallerie online specializzate oppure i siti dei produttori stessi dei componenti necessari. Fra le librerie di oggetti 3D esistenti l’architetto Chiarello consiglia Design connected, 3d sky, Evermotion, Cg trader, Turbo squid, CGMood, ma soprattutto 3DWarehouse, quella ufficiale, che contiene milioni di modelli gratuiti in formato SketchUp, direttamente importabili nel proprio modello.

Alcune delle altre gallerie, infatti, non hanno il formato SKP, ma solo altri formati (come il 3DS). Questi possono comunque essere importati in SketchUp con l’apposito strumento in menu, oppure, se non direttamente supportati (come nel caso di FBX), mediante una delle estensioni dedicate, ma chiaramente è meno immediato.

Oggetti 3D su 3DWarehouse

La galleria ufficiale 3DWarehouse conta milioni di modelli in formato SKP subito pronti all’uso. Gli utenti SketchUp conoscono bene questa sterminata risorsa di contenuti 3D, accessibile sia da browser sia dall’interno di SketchUp stesso (menu Finestra > Galleria di immagini in 3D).

Recentemente la galleria, che viene sempre più popolata di modelli ad alto dettaglio, sta avendo un importante sviluppo: sono infatti state aggiunte categorie e sottocategorie che permettono di sfogliare gli oggetti anche senza indicare chiavi di ricerca ben definite. Sono elencate in alto a sinistra, accanto alla barra di ricerca. L’elenco dei modelli viene affiancato da una serie di filtri, sulla sinistra.

Per trovare oggetti dettagliati, spiega Chiarello, si può alzare il range di numero di poligoni: in questo modo si restringe il campo verso oggetti più realistici (ma si può anche impostare il numero massimo di poligoni per non visualizzare i modelli eccessivamente pesanti).

Un altro filtro molto utile e consigliato dall’architetto è Manufacturer Model, che consente di visualizzare i modelli dei produttori reali. Solitamente questi modelli sono più fedeli e con geometrie ot-timizzate per un buon rapporto peso/qualità del file. Sono in scala corretta e spesso contendono le texture originali.

Estensioni utili

Le cosiddette estensioni sono strumenti da installare in SketchUp per espanderne le potenzialità, disponibili per lo più nel sito ufficiale Extension Warehouse, ma anche nei siti specializzati come sketchucation.com, smustard.com e ruby library depot. Nel volume l’arch. Chiarello ne consiglia alcune che possono essere utili nell’ambito della predisposizione del modello per il rendering. Scoprile tutte su:

V-Ray for SketchUp Marco Chiarello, 2019, Maggioli Editore 2019, V-Ray è uno dei più famosi e potenti motori di rendering al mondo, viene utilizzato da migliaia di professionisti e aziende che necessitano di uno strumento fortemente configurabile per la produzione di immagini di altissima qualità. Trova impiego in vari settori: dall’architettura agli...



Consigliamo, dello stesso autore, anche:

SketchUp Marco Chiarello, 2018, Maggioli Editore 2018, SketchUp è intuitivo e versatile: permette di disegnare in 3D in modo comunicativo e veloce, portando nel modello digitale tutta la freschezza di un’idea, con la solidità di un disegno tecnico. È lo strumento imprescin- dibile per milioni di architetti, arredatori, artigiani, designer,...



Immagine: iStock/shapecharge