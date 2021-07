Da più parti sono pervenute richieste di chiarimento circa la modulistica da utilizzare per interventi agevolabili al Superbonus 110%, le attestazioni richieste per l’avvio dei lavori ecc. Gli Uffici competenti del Governo sono impegnati in queste ore a predisporre un nuovo modulo, specificamente riferito a questa speciale CILA semplificata.

Tuttavia, in attesa della modulistica unificata statale, la regione Emilia Romagna (con una lettera circolare a firma dell’assessora Barbara Lori) ritiene utile anticipare alcune indicazioni operative che consentano di presentare le pratiche edilizie nella regione stessa. Chissà cosa faranno le altre regioni nel frattempo…

Prima di scaricare il nuovo modulo per la CILA semplificata (>>> che trovi a fine articolo in PDF)

Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SPECIALITÀ DELLA CILA

Il nuovo comma 13-ter dell’art. 119 del DL n. 34 del 2020 qualifica tutti gli interventi elencati all’articolo 119 del DL 34/2020 come manutenzione straordinaria* tranne quelli di demolizione e ricostruzione, prevedendo per il loro avvio la presentazione (in tutti i casi) di una CILA.

[*Compresi sia gli interventi di sostituzione di impianti esistenti, che di norma sarebbero da qualificare manutenzione ordinaria e costituirebbero attività edilizia libera, sia gli interventi sulle strutture, da qualificare di norme quantomeno come manutenzione pesante soggetta a SCIA].

A tale scopo può essere utilizzata la modulistica edilizia unificata, barrando le caselle relative alla CILA e descrivendo nel punto 2.4. del modulo 2, quadro 2, l’esatta natura e caratteristiche dei lavori (si consiglia una formulazione del seguente tipo: ” Intervento di cui all’art.119 del DL 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”).

Si ritiene, che gli interventi di demolizione e ricostruzione che beneficiano del Superbonus 110% rientrino nella nozione di ristrutturazione edilizia (con demolizione e ricostruzione), di cui alla lettera f), terzo periodo e seguenti, dell’ Allegato alla L.R. II n. 15 del 2013, e che la loro presentazione sia subordinata alla presentazione di una SCIA, utilizzando la modulistica edilizia unificata. Per tale SCIA non trovano applicazione le semplificazioni descritte al successivo punto 2.



2. ATTESTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE

Il comma 13-bis specifica in modo univoco che la presentazione della CILA che riguarda gli interventi disciplinati dall’art. 119 del DL 34/2020 non richiede (non deve contenere) l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile interessato dai lavori (disciplinato dall’art. IO-bis della L.R. n. 15 del 2013, in attuazione dell’art. 9-bis del DPR n. 380 del 2001).

In luogo della dichiarazione circa la legittimità dello stato di fatto dell’immobile, è richiesta una delle seguenti attestazioni:

– gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;

– gli estremi del titolo in sanatoria che ne ha consentito la legittimazione dell’immobile (in esecuzione di un condono edilizio ovvero della legge regionale);

– che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Conseguentemente, rispetto alla vigente modulistica regionale unificata:

– dovrà essere allegata una apposita attestazione del titolare della CILA, avente i contenuti appena indicati, ( in allegato il modello);

– non dovrà essere compilato il quadro f) del modulo 1;

– non dovranno essere allegati gli elaborati grafici dello stato legittimo di cui al “Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il comune”;

– non dovrà essere compilato il quadro 3) del modulo 2.

3. INTERVENTI STRUTTURALI

Tra gli interventi elencati nell’ art. 119 del DL 34/2020 (e subordinati a questa speciale CILA) sono ricompresi anche interventi aventi rilevanza strutturale. Pertanto, per essi dovrà essere compilato il quadro n. 16) del modello 2, con la conseguente predisposizione e allegazione del relativo progetto strutturale.



4. SANZIONI DI NATURA FISCALE

La mancata presentazione della CILA, l’assenza (e, si ritiene, la falsità) dell’attestazione di cui al modulo allegato alla presente nota e la realizzazione degli interventi in difformità dalla CILA, costituiscono causa di decadenza dal beneficio della detrazione fiscale di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 (assieme alla non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 della medesima disposizione).

Si sottolinea pertanto l’assoluta necessità di una corretta compilazione della modulistica e di una altrettanto puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto presentato.

Inoltre, in attesa di un auspicato chiarimento statale sul punto, si evidenzia che ricorrere alle forme di sanatoria previste dall’articolo 16-bis, comma 1, della L.R. n. 23 del 2004 (“CILA con lavori in corso di esecuzione” e “CILA in sanatoria”) per eseguire gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, potrebbe comportare la decadenza dal beneficio appena menzionata, in quanto tali ipotesi appaiono ricomprese nella prima delle fattispecie appena elencate (“mancata presentazione della CILA” prima dell’inizio dei lavori).



5. AGIBILITÀ E ADEMPIMENTI IN MATERIA SISMICA

Si conferma l’applicazione della disciplina regionale vigente, relativamente:

alla facoltà, stabilita dall’art. 7, comma 13, della LR 15 del 2013, di presentare la segnalazione di conformitàedilizia e agibilità dell’ immobile anche per gli interventi di cui all’ art. 119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA;

stabilita dall’art. 7, comma 13, della LR 15 del 2013, di presentare la segnalazione di conformitàedilizia e agibilità dell’ immobile anche per gli interventi di cui all’ art. 119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA; all’obbligo di svolgere gli adempimenti in materia sismica (tra cui, il collaudo statico e il certificato di rispondenza, ai sensi dell’ art. 19 della L.R. n. 19 del 2008), nel caso di interventi di cui all’ art. 119 del DL 34/2020 che comportino opere strutturali.

Si evidenzia, infine, che le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a seguito delle eventuali modifiche apportate al DL n. 77/2021, nella fase della sua conversione in legge.

Modulo CILA semplificata in pdf

>>>> Scarica qui la Circolare CILA Emilia Romagna del 24 giugno 2021

Foto: iStock/solarseven