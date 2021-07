Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 06/07/2021 n. 160) è entrata in vigore la Legge 101/2021 sul Fondo Complementare al PNRR: è quindi stata confermata la proroga del Superbonus per condomìni (senza SAL), persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e case popolari (ex IACP).

Per i condomìni ci sarà quindi tempo fino al 31 dicembre 2022, SENZA l’obbligo di aver realizzato il 60% degli interventi (stato avanzamento lavori o SAL) entro il 30 giugno 2022. Per gli ex IACP, invece, la proroga arriva al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 viene raggiunta la quota di 60% di SAL.

Per gli edifici unifamiliari la scadenza resta ferma al 31 dicembre 2021, mentre per le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità si va al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 viene raggiunta la quota di 60% di SAL.

Vediamo sinteticamente tutte le scadenze Superbonus in questa tabella:

Tipologia Termine per completamento 60% Scadenza definitiva Edifici unifamiliari 31 dicembre 2021 Condomìni 31 dicembre 2022 Edifici da 2 a 4 unità (unico proprietario) 30 giugno 2022 31 dicembre 2022 Ex IACP 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

Aggiorneremo la tabella riassuntiva in caso intervengano altre modifiche. Il mese di luglio sarà infatti fondamentale in questo senso.

Scadenze Cessione Credito e Sconto in fattura

La legge sul Fondo Complementare al PNRR non interviene però sull’articolo 121 del Decreto Rilancio, che regola la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito (che, ricordiamo, non sono la stessa cosa). Quindi, a meno che non intervengano altre modifiche in questo senso, si potrà scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Questo significa che le spese sostenute successivamente continueranno ad essere agevolate, ma solo con la “classica” detrazione Irpef (in 5 anni).

Se in questo periodo sei alle prese con le pratiche del Superbonus, il rilascio del visto di conformità e la realizzazione di APE, potresti risparmiare tempo con questo pratico Kit Superbonus per il Calcolo del beneficio + Check list conformità sviluppato da Maggioli Editore che riporta l'elenco dei controlli per redigere il visto fiscale sulla comunicazione da inviare a Entrate (necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110% sia nel caso di cessione del credito che per lo sconto in fattura.

