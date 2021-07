Bonus edilizi, come compilare il 730 con le detrazioni

In vista della presentazione del modello 730/2021 per i redditi relativi al 2020, ecco come compilare correttamente il documento nella sezione dedicata alle detrazioni relative ai vari Bonus Edilizi. Ricordiamo che la scadenza per l’inoltro del modello è il 30 settembre 2021 (mentre la scadenza per il Modello Redditi Persone fisiche è il 30 novembre 2021).

Vediamo quindi cosa contiene il QUADRO E – Oneri e Spese, quello che in questa sede ci interessa (>> in questo articolo avevamo visto le novità del nuovo modello 730/2021).

730/2021, il Quadro E

Nel Quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito. In questo articolo quello che ci interessa sono le detrazioni, nello specifico quelle che interessano gli interventi edilizi che danno diritto ai bonus.

Detrazioni, cosa sono

Alcune spese sostenute possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare: in questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (ad esempio 19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V del quadro E) e l’ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per cui, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Sezioni del Quadro E

Il quadro E è suddiviso in varie sezioni. Quelle che in questa sede ci interessano sono le seguenti:

Sezione III A (righi da E41 a E43): Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto Bonus Ristrutturazioni), per misure antisismiche (il cosiddetto Sismabonus), anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del Bonus Facciate e del Bonus Verde

NB: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

NB: Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26 e 27 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Sezione III B (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;

NB: Questa sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2020. Per le spese sostenute dal 2011 al 2019 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d’imposta.

Sezione III C (righi da E56 a E59): detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili (il cosiddetto Bonus Mobili ed Elettrodomestici) e IVA per acquisto abitazione classe A o B ;

Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico (il cosiddetto Ecobonus)

NB: Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio

sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

>> In questo documento trovi tutte le istruzioni per la compilazione del modello 730/2021 (le parti di interesse sono da pagina 67 – Sezione IIIA – in poi) <<

Consigliamo:

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-Book in pdf Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore 2021, Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte...



La cessione dei crediti Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore 2020, Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei crediti per il Superbonus e tutti...



Immagine: iStock/enzodebernardo